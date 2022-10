Trenera Crvene zvezde Miloša Milojevića posle meča pitali za kalkulacije u poslednjem kolu grupne faze Lige Evrope.

Izvor: YouTube/FK Crvena zvezda

Crvena zvezda pobedila je Trabzon u Ligi Evrope i tako uradila šta je bilo potrebno da sačuva kartu za evropsko proleće u svojim rukama. Ekipa Miloša Milojevića sledećeg četvrtka igraće protiv Monaka u gostima i pobeda će je sigurno ostaviti u međunarodnim takmičenjima i ove zime. Iako će na drugoj strani stajati tim koji "na papiru" vredi čak 350 miliona evra, šampion Srbije moraće da napravi podvig da bi ostao u Evropi. Remi bi je vodio dalje samo ako rezultatski rasterećeni Ferencvaroš pobedi Trabzon u gostima.

O računici, kalkulacijama i prognozama, Zvezdinog trenera pitali su posle utakmice protiv Turaka. Na pitanje da li bi birao da igra Ligu Evrope ili Ligu konferencija, odgovorio je: "Ne, ja bih Ligu šampiona ako možete da mi ponudite, ali treba ići korak po korak. Nije da je čovek nerealan, ali kad poželite nešto mnogo visoko, kad padnete - ne padnete mnogo nisko. To je moj stav o svemu. Neću da pretim, Monako je najteže gostovanje, najkvalitetnija ekipa. Mislim da treba da verujemo", rekao je on na konferenciji za novinare.

"Ferencvaroš je dobio Trabzon u Budimpešti, možda može i tamo, ako da 100 odsto mogućnosti, možemo da verujemo. Ni u jednom trenutku utakmice nisam pogledao rezultat drugog meča. To me stvarno ne interesuje i to ne možemo da kontrolišemo, već samo sebe, našu igru i naš odnos. To je bilo perfektno i uživao sam u tome"., dodao je Milojević.

Pre razmišljanja o Monaku i utakmici sezone u Ligi Evrope, crveno-beli će biti usredsređeni na duel Superlige protiv Kolubare u Lazarevcu (nedelja, 17 časova), u kojem će igrati za očuvanje prednosti u odnosu na Partizan od sedam bodova.