Jirgen Klop je veliki poštovalac srpskog reprezentativca i kapitena Dušana Tadića.

Izvor: Profimedia/MN Press

Dušan Tadić je ove sezone pod metom velikih kritika u Holandiji, a pogotovo su oštri prema njemu bili legendarni holandski fudbaleri Vesli Snajder i Rafael van der Vart. Ipak, van kruga holandskih medija, svi su već godinama oduševljeni igrama kapitena Srbije u Ajaksu.

Sada je on predvodnik i kapiten i kod "kopljanika", a lako je moglo da se desi da to tako ne bude. Pred meč Liverpula na "Krojf areni" Jirgen Klop je otkrio da mu je velika želja bila da Srbina dovede u svoj tim.

"Bio sam veoma besan na sebe kada je otišao u Ajaks, jer sam i ja želeo da ga dovedem. Obožavam ga kao igrača", rekao je Klop za nemački "RTL".

Tadić se dokazao i u Premijer ligi i to kao član Sautemptona za koji je igrao od 2014. do 2018. godine kada je prešao u Amsterdam. Klop je u Englesku došao 2015. godine i očigledno je te 2018. i on hteo da vidi sada 33-godišnjeg ofanzivnog vezistu u svom timu.