Njemac se oglasio povodom optužbi da je zapravo on sve zakuvao.

Izvor: Profimedia

Buran derbi odigrali su Liverpul i Mančester siti na Enfildu i završen je pobjedom domaćih 1:0. Šampion je pao, a pao je i bačeni predmet na vozilo kojim su ekipa i treneri Sitija odlazili sa stadiona i zbog toga je u utorak uveče istragu pokrenula i policija Mersisajda. "Policija je pokrenula istragu čim nam je danas prijavljen taj slučaj i dalja procedura je u toku", saopšteno je.

Meč je završen burno, žalbom i jednih i drugih na rad arbitra, zbog čega je Jirgen Klop bio isključen nakon protesta zbog nedosuđenog prekršaja na Mohamedu Salahu i zato mu prijeti kazna. Nakon meča, u redovima Sitija bili su veoma ljuti na Klopa zato što je pred meč govorio o "neograničenoj kupovnoj moći" njihovog kluba, kao i drugih klubova sa vlasnicima iz Azije, poput Njukasla i Pari Sen Žermena. "Skaj sports" prenio je tvrdnje iz Mančestera da je to dodatno zakuvalo atmosferu, a Klop je ovim riječima odgovorio na to:

"To je život onih koji javno govore. Nije to prvi put da sam pogrešno shvaćen. Znam šta sam mislio kada sam to izgovorio. Kada neko to pogrešno protumači – ili želi da to pogrešno tumači – onda tu ne mogu da pomognem. Znam da moram da budem pažljiv i znao sam to godinama i kada nisam, uočim to s vremena na vrijeme. Samo odgovaram i govorim ono što mislim. Nikad mi nije cilj da krivim nekoga ili nešto, ali govorim ono što znam o stvarima ili kako ih tumačim. Ne mogu to da promijenim. Ništa od svega ovoga nije nastalo mojom namjerom", rekao je Klop.

Podsjetimo da je Njemac pred meč protiv Liverpula rekao da njegov Liverpul ne može da se takmiči sa Mančester sitijem u kupovnoj moći. " Niko ne može da se nadmeće sa Mančester sitiju. Imate najbolju ekipu na svijetu i onda joj dodate najboljeg napadača na pijaci, bez obzira na to koliko košta. Mi u Liverolu ne možemo da se ponašamo kao oni. Nemoguće je. Nije Erling Holand bio karika koja nedostaje Sitiju, ali igra na poziciji na kojoj je Siti mogao da napreduje, što nije bila dobra vijest za sve nas ostale. Siti teško može da napreduje,ali mogli su na toj jednoj poziciji - i jesu".