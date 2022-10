Selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore Miodrag Radulović poručio je da je naša selekcija u kvalifikacijama za Euro 2024. godine dobila zahtjevnu, ali i ujednačenu grupu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Današnji žrijeb u Frankfurtu ,,sokole“ je smjestio u grupu G, sa reprezentacijama sa kojima je u prošlosti više puta igrala. Iz prvog šešira stigla je Mađarska, rival iz istorijske prve utakmice u martu 2007. godine, sa kojim se Crna Gora sastajala još dva puta, takođe u prijateljskim mečevima. Srbija je bila rival ,,sokola“ u prvom izdanju UEFA Lige nacija, isto kao i Litvanija, dok su sa Bugarskom igrali u dva kvalifikaciona ciklusa, za Mundijal 2010. i EURO 2020.

“Dobili smo jednu rezultatski veoma zahtjevnu grupu. Srbija i Mađarska u posljednje vrijeme prikazuju izvanredne partije. Pokazatelj toga je učešće Srbije na Mundijalu. To je ekipa koja je izuzetno homogena. Piksi Stojković je na najbolji mogući način uklopio ekipu, vidite i sami kakve rezultate postižu. Mađarska iz godine u godinu napreduje i postiže izvanredne rezultate. Pokazala je to i Liga nacija i utakmice sa Engleskom i Njemačkom. Ima malo i simbolike – naša selekcija je prvu utakmicu odigrala sa Mađarskom. Nadam se da ćemo i poslije ovih utakmica imati lijep osjećaj kao poslije one prve”, rekao je Radulović.

Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj igraće se u martu, junu, septembru, oktobru i novembru naredne godine. Uefa će raspored svih grupa objaviti naknadno.

“Bugarska sa novim selektorom Mladenom Krstajićem kreće u formiranje nove ekipe. Posljednji rezultati su im bili za poštovanje. Litvanija je zbog putovanja i vremenskih uslova zahtjevna. Nije lako gore igrati. Jedna grupa ujednačenog kvaliteta, biće neizvjesno do kraja. Nadam se da ćemo uz veliko požrtvovanje, odgovornost i ispravljanje nekih stvari koje nisu bile dobre u Ligi nacija uspjeti da na kraju ostvarimo svoje ciljeve”, poručio je Radulović.

Direktan plasman na završnicu Evropskog prvenstva obezbijediće dvije najbolje plasirane reprezentacije iz svake grupe. Preostala tri mjesta biće popunjena nakon baraža, koji se igra u martu 2024. godine.