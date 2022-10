Norveški centarfor nastavio da pogađa i u Ligi šampiona.

Izvor: Profimedia

Nevjerovatni napadač Mančester sitija Erling Haland (22) ne prestaje da daje golove. U srijedu uveče dva puta je pogodio u ubjedljivoj pobjedi prvaka Engleske protiv Kopenhagena (5:0) u Ligi šampiona. Tamo gdje je stao het-trikom protiv Mančester junajteda prošlog vikenda, Norvežanin je nastavio protiv Danaca i zajedno sa Rijadom Mahrezom i Hulijanom Alvarezom donio timu Pepa Gvardiole treću pobjedu u najjačem takmičenju u isto toliko mečeva.

Haland je ovije sezone već postigao 19 golova na 12 odigranih utakmica za "građane", a tek je 5. oktobar. Ako i on i njegovi saigrači nastave ovako da igraju, gdje će biti njegova granica ove sezone? Pep Gvardiola se držao za glavu i pokazivao prstom ka Erlingu kada je centarfor dao drugi gol na meču posle odbitka, kao da ni sam ne vjeruje kakvog je napadača doveo ovog leta iz Borusije Dortmund za 60 miliona eura. I Gvardiola i navijači u nevjerici su odmahivali glavom dok je Haland pogađao u 7. i 32. minutu, da nastavi impresivnu golgetersku seriju. "Gol za Mančester siti, ko drugi?", zapitao je spiker.

"Nevjerovatno je to, iskreno. Nikad nisam vidio ništa slično u životu. Kad je dao prvi i drugi gol, samo sam se smijao. On je uvijek tamo gdje bi trebalo da bude. Golman mi je doviknuo nešto dok sam odlazio od njega. Rekao je: 'On nije ljudsko biće!'. Odgovorio sam mu: "Zar meni to govoriš?'. Nadam se da će ostati u ovoj formi i da će nas voditi ka slavi", rekao je vezista Mančester sitija Džek Griliš.

Naravno, Mančester siti dominira u grupnoj fazi Lige šampiona i u prve tri utakmice osvojio je maksimalnih devet bodova, uz gol-razliku 11:1. Drugoplasirana na tabeli je Borusija Dortmund sa šest poena, a Sevilja i Kopenhagen imaju po bod.