Erling Holand ne robuje klasičnoj sportskoj ishrani, štaviše. Kod njega je meso hrana broj jedan.

Za norveškog napadača Erlinga Holanda često može da se čuje da je "čudo prirode" pošto je neverovatno brz sa visinom od 195 centimetara, uz to i izuzetno snažan, ali i milimetarski precizan pred protivničkim golom. Zaista nekada deluje poput mašine koja je poslata na fudbalski teren, a u tome mu pomaže i strogo planirana ishrana o kojoj Holand već godinama vodi računa, s tim da će vas njegov koncept prilično iznenaditi - ne robuje "klasičnoj ishrani fudbalera".

Holand jede šest obroka dnevno i uglavnom svoju ishranu bazira na piletini i testeninama bez soli i ulja, konzumira dosta ribe i morskih plodova, ali tu su i stvari koje deluju da ne idu uz vrhunskog sportistu.

"Volim kebab. Ne jedem ga stalno, već nekoliko puta godišnje i to uglavnom kada sam kod kuće, to mi je i dalje omiljena hrana", rekao je Holand u jednom intervjuu i otkrio da ga najčešće konzumira kada odmara kod kuće u norveškom gradu Brineu, gde je navikao na prosto uživa u hrani.

"Iskreno, jedem kao konj", pričao je Holand o svom poroku: "Zaista volim mnogo da jedem, a naročito volim čokoladnu tortu. Kada sam došao u Molde 2017. godine bio sam visok 187 centimetara. Kada sam odlazio, a to je dve godine kasnije, imao sam 193 centimetra i 20 kilograma više", šokirao je javnost Norvežanin dok je igrao u Dortmundu, a ubrzo je njegov nekadašnji saigrač Ruben Gabrijelsen otkrio kako se Holand "napucao".

"Kada je 2017. godine došao u klub bio je nizak i iskreno nije bio tako dobar. Pomislio sam, možda će moći da igra u Norveškoj. Kada se vratio u klub, bio je jeb**o ogroman. Bio je kao životinja i ubijao je sve na treningu. Svi su se smejali i pitali ko je ovaj čovek? Od tog trenutka se sve promenilo...".

Najzanimljivija scena dogodila se kada ga je nedavno posetio bivši norveški fudbaler, danas novinar, Jan Age Fjortoft, a Holand je pred njim otvorio frižider. "Čekaj, šta je to? Srce? I ti to jedeš? I jetru...", ostao je u šoku Fjortoft kada je Holand doneo zamrznuto meso iz svog frižidera, poručivši da je to hrana koju često konzumira i pomaže mu da ostane snažan i brz kao što je to u ovom trenutku u Mančester sitiju.

"Brinem o svom telu, zato jedem najkvalitetnije proizvode. Mnogi su skeptični prema konzumaciji ove vrste mesa, tvrdeći da nije zdravo. Ja ovo meso dobijam od dobavljača čije životinje se hrane na otvorenom i u njihovom telu nema hemije", poručio je Holand dok se hvalio mesom iz frižidera.

Mnogi bi rekli da bi to mogao da mu bude problem u budućnosti, ali za sada Holanda ništa ne može da zaustavi - postigao je čak 14 golova na 10 mečeva za "građane".