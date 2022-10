Napadač Mančester sitija postiže golove na svakoj utakmici, ali da li je blizu nivoa Lea Mesija? Gvardiola je pravi čovek da odgovori na to!

Izvor: Profimedia

Sjajni norveški napadač Erling Holand (22) uživa u Mančester sitiju, dao je tri gola u ponižavanju Mančester junajteda u derbiju, a već do 3. oktobra postigao je čak 17 golova ove sezone. S obzirom na to da non-stop rešeta, novinari su pitali menadžera prvaka Engleske Pepa Gvardiolu da li može da uporedi Norvežanina sa Leo Mesijem, kome takođe podrazumevaju da će dati gol kad god izađe na teren. Španac je bio spreman za to pitanje i objasnio ko je, ipak, bolji.

"Da, razlika je u tome da Erlingu trebaju saigrači da to uradi, a Mesi je u stanju da sve to uradi sam", rekao je Gvardiola - sasvim očekivano. On i Leo su savršeno sarađivali u Barseloni od 2008. do 2012 i bili su deo za mnoge najboljeg fudbalskog tima u istoriji. Katalonci su u tom periodu osvojili dve titule Lige šampiona (što Gvardiola nije uspeo ni sa jednim timom posle toga) i mnogi će zauvek pamtiti taj sastav, koji su predvodili Mesi, Ćavi, Inijesta, kapiten Pujol...

Zanimljivo je da Gvardiola i svoje igrače motiviše pričama kojim objašnjava koliko je Mesi dobar. To se videlo u klupskom dokumentarcu, u kojem je prikazan sastanak Pepa i ekipe, tokom kojeg je Španac rekao: "Znate li zašto je Mesi najbolji igrač koga sam video u životu? Jer je takmičar, on je životinja. Mi ovde dodajemo loptu, pa gledamo dalje šta ćemo i kako. Mesi doda loptu i ide 'unutra' kao mašina. On namiriše gol!", rekao je Gvardiola.

Mesi (35) ove jeseni igra drugu sezonu za Pari Sen Žermen, za sada je na 12 utakmica postigao sedam golova i mnogi jedva čekaju Mundijal u Kataru jer bi to moglo da bude oproštajno Svetsko prvenstvo za argentinskog čarobnjaka. U Brazilu 2014. doveo je ekipu do finala protiv Nemačke, a sada se njegovi fanovi nadaju da bi mogao da napravi i korak dalje i da se u reprezentaciji izjednači sa čuvenim Dijegom Maradonom, koji je poslednji doneo toj naciji titulu prvaka sveta.