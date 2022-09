Navijači Seltika ponovo nisu htjeli da poštuju minut sjećanja na kraljicu Elizabetu

Navijači Seltika ponovo su pokazali nepoštovanje prema britanskoj kraljici. Oni su na gostovanju Sent Mirenu tokom minuta aplauza u znak sjećanja na Elizabetu II sve vrijeme pjevali: "Ako mrziš kraljevsku porodicu, tapši rukama" i istaki i takav transparent (na slici). Menadžer Seltika Angelos Postekoglu molio je navijače pred ovaj meč da to ne rade. "Imam poruku za navijače kakvu ćemo uvijek imati. Kao što sam rekao i pred prošli meč, uvijek ćemo poštovati protokole. Nosili smo crni flor u Ligi šampiona i uvek ćemo se pridržavati svih obaveza i odgovornosti koje imamo kao fudbalski klub. Uradićemo to na način pun poštovanja i želimo da i naše pristalice urade isto". Međutim, taj apel nije donio ono što su htjeli on i saradnici iz kluba. Pogledajte kako je to izgledalo u nedelju: