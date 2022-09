Korisnici TikTok-a dele klipove službenika obezbeđenja kralja Čarlsa Trećeg i upoređuju ga sa likovima iz filma Kingsman i nazivaju ga špijunom zbog njegovog pištolja i kišobrana.

Izvor: Youtube/ The Independent/Screenshot

Čuvar kralja Čarlsa Trećeg ostavio je kraljevske obožavatelje da veruju da je on pravi špijun, kao iz filma "Kingsman" nakon što je viđen sa kišobranom i pištoljem dok je bio u pratnji kralja. U viralnim video snimcima, koji su podeljeni na TikTok-u, kraljev lični službenik obezbeđenja je snimljen kako ulazi i izlazi iz Bakingemske palate sa otmenim kišobranom. Iako se vidi da ga je koristio zbog kiše, neki obožavatelji kraljevske porodice tvrde da je kišobran zapravo prerušeni pištolj.

Drugi su čak uporedili čoveka sa likom Kolina Firta, Harijem Hartom iz hit filma "Kingsman: Tajna služba." Jedan korisnik TikTok-a je napisao: "Pravi Kingsman!" Upoređujući to sa jednim od oružja iz filma, drugi je dodao: "Ona stvar koju drži je GUNbrella (pištolj-kišobran), a ne kišobran", "Šta je on tajni agent Kingsmana?", "On je bukvalno Kraljev čovek.", "Mislio sam da je on novi 007", dodala je još jedna osoba, upoređujući ga sa likom iz špijunskog filma Džejmsom Bondom, koji je blisko povezan sa kraljevskom porodicom.

Međutim, jedan korisnik je tvrdio: "Mislim da u Londonu samo pada kiša." Sve je krenulo prošle nedelje, kada je pištolj izvirio iz blejzera čuvara dok je novi monarh prvi put pozdravljao javnost u svojoj novoj ulozi. Dvojica iz obezbeđenja nisu sve vreme bili na udaljenosti od jednog ili dva metra od kralja, i povremeno su razmenjivali poglede i mrmljali jedan drugom. Jedan od te dvojice - koji je izašao sa desne strane auta - potrčao je da se vrati pored Čarlsa nakon što je izašao iz vozila. Dok je to činio, kamere Bi-Bi-Sija su uhvatile žuti pištolj.

On i drugi misteriozni momci u odelu su oficiri u zaštitnoj grupi iz Skotland Jarda.