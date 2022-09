Trebalo je da to bude spektakularni povratak, ali je Viktorija presudila!

Izvor: instagram/davidbeckham/screenshot

Slavni egnelski fudbaler Dejvid Bekam imao je impresivnu karijeru u Mančester junajtedu, Real Madridu, Milanu i Los Anđeles Galaksiju i Pari Sen Žermenu, a u njegovoj biografiji mogao je da bude upisan još jedan klub. Nekadašnji trener Sven Goran Erikson pregovarao je sa krilnim fudbalerom da ga "vrati" u Englesku i dovede u Lester, ali je Viktorija to stopirala!

Supruga čuvenog fudbalera nije bila zainteresovana da se posle velikih gradova u kojima je Dejvid gradio karijeru preseli u Lester, gradić u centralnom dijelu Engleske, daleko od svjetskog džet-seta. Nije pomoglo ni to što je Erikson svojevremeno bio selektor Dejvidu Bekamu, kada je ovaj impresivno igrao za Englesku.

"Bio sam u Lesteru u to vrijeme i rekao sam mu 'Kada ti istekne ugovor u SAD, mogao bi da dođeš u Lester i odvedeš nas do Premijer lige?'. On je rekao 'Da, možda' jer nije želio da me odbije, ali se onda uključila Viktorija. 'Sven, da li me vidiš u Lesteru?', pitala me je Viktorija Bekam. Odgovorio sam da ne mogu da je zamislim i tu se priča završil", ispričao je Šveđanin.

Njegov susret sa porodicom Bekam dogodio se na jednom događaju 2010. godine, a plan mu je bio da Bekam tokom 2011. napravi senzacionalan povratak u Englesku. Ipak, to se nije desilo, a Dejvid je dvije godine kasnije stigao u PSŽ i tu završio karijeru. Erikson je već 2011. godine napustio Lester i otisnuo se u Aziju, gdje je četiri godine proveo u kineskim klubovima.