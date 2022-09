Đenaro Gatuzo je u svom novom timu pronašao zeta, ali nije pitao ni njega ni kćerku za saglasnost...

Izvor: Instagram/ToniLato/Screenshot/Profimedia/Jose Miguel Fernandez/Alamy Live News

Proslavljeni fudbaler i trener Đenaro Gatuzo preuzeo je ovog ljeta Valensiju kako bi klub "stavio na noge", a rezultati su do sada promjenljivi - dvije pobjede i dva poraza. Ipak, da ima naznaka da će stvari krenuti na bolje govori poslednja utakmica sa Hetafeom prethodnog vikenda u kojoj su slavili čak 5:1, a nakon koje je Đenaro Gatuzo bio raspoložen za šalu sa novinarima, čak je u jednom trenutku i pretjerao...

Sve se dogodilo dok je Gatuzo hvalio defanzivca Tonija Lata, ali ne samo zbog fudbalskih kvaliteta - nego mu je čak "ponudio" i svoju 18-godišnju kćerku.

"Srećni smo što imamo Tonija. On je odličan dečko. Moja kćerka je veoma mlada, ima samo 18 godina, ali neko kao Toni je idealan muškarac za nju... Pogledajte samo kakav je to momak. Ponizan i na sve to pravi radholičar", pohvalio je legendarni Rino svog mladog fudbalera (24), a da kćerku ništa nije pitao.

"Ne znam šta da kažem", rekao je Toni Lato koji se zacrvenio: "Hvala treneru, ali ja imam djevojku".

Ne znamo kako će reagovati Karmen Bort, dugogodišnja izabranica Tonija Lata, pošto bi legendarni fudbaler Milana rado vidio igrača Valensije za svog zeta, dok se nije oglašavala ni Gabrijela Gatuzo koja se u međuvremenu "zaključala" na Instagramu jer je otac izložio medijima.

Pogledajte i kako izgleda Karmen Bort, djevojka Tonija Lata - nesuđenog zeta Đenara Gatuza!