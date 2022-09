Isplivali detalji šokantnog rastanka Čelsija i trenera koji mu je doneo titulu prvaka Evrope.

Izvor: Fonet/AP/Darko Bandić

Jutro nakon šokantnog poraza na gostovanju Dinamu u Zagrebu, Čelsi je opustio menadžera Tomasa Tuhela (49). Za mnoge iznenađujuće, Nemac je otpušten odmah posle neuspeha, a navodno je dobio otkaz u telefonskom razgovoru, pa je čak pokušao da ubedi čelnike da mu daju šansu. Ipak, od toga neće biti ništa.

Nemački novinar Kristijan Falk objavio je detalje tog rastanka i otkrio da je Tuhelu "presudilo" to što ovog leta nije hteo da dovede Kristijana Ronalda na Stamford Bridž. Portugalac je bio velika želja novog američkog gazde Toda Bolija, ali mu je Nemac navodno na to odgovorio: "On će razoriti timski duh u mojoj svlačionici". Od tog trenutka je netrpeljivost postala sve izraženija, a kulminirala je otpuštanjem trenera koji je Čelsiju doneo titulu prvaka Evrope 2021.

Glasine o Ronaldovom prelasku u Čelsi postale su sve učestalije početkom jula, kada je po svemu sudeći menadžer Portugalca Žorž Mendeš ponudio novim gazdama "plavaca" svog najdragocenijeg klijenta. Ipak, Nemac je sabrao šta sve takav transfer donosi i odnosi i odbranio je svoj stav da napadač Junajteda ne sme da pojača njegov tim. Ipak, Tuhelovi argumenti počeli su da gube snagu početkom sezone, zbog poraza protiv Lidsa (0:3) i Sautemptona (1:2), nakon čega je neuspeh u Zagrebu očigledno samo iskorišćen da mu se uruči otkaz.

Ovakav potez rukovodstva Čelsija izazvao je iznenađenje, pa i ogorčenje kod mnogih u Engleskoj, jer je očigledno da je ovakva odluka doneta na brzinu i bez obzira na sve što je Tuhel postigao u klubu. A postigao je mnogo. Amerikanci su se ovog leta rastali i sa važnim Murinjovim saradnicima Marinom Granovskajom, koja je bila direktorka, kao i sa savetnikom, Petrom Čehom, a za njima su došli oni koji očigledno "seku" mnogo brže od prethodne rukovodeće garniture.