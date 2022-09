Zagreb pravi plan za rušenje aktuelnog doma Dinama i za izgradnju novog stadiona.

Izvor: MN Press

Dinamo Zagreb sprema se za početak učešća u grupnoj fazi Lige šampiona sledeće nedelje i karte za meč protiv Čelsija u utorak rasprodate su za samo tri sata. Ipak, gorak ukus svima u klubu i gradu ostaje zbog činjenice da nijedan stadion u elitnom takmičenju neće izgledati tako oronulo kao Maksimir.

Iako je nekoliko puta renoviran, dodavanjem stolica na istok i jug 1997. ili rušenjem stare severne tribine 1998, godinama svi u glavnom gradu Hrvatske ukazuju na to da je Maksimir dotrajao i da je hitno potrebno izgraditi novi stadion na tom mestu. O tome je u emisiji "Nedeljom u dva" govorio gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

"Sledeće nedelje počinje Liga šampiona, Dinamo će ugostiti Čelsi na Maksimiru i meni je iskreno neugotno zbog toga kako izgleda stadion. Neugodno mi je jer je u 20 godina ulupano 800 miliona kuna (oko 106 miliona evra), a on ovako izgleda. Za taj novac mogli smo da napravimo dva stadiona. Na tom mestu trebalo bi srušiti ono što je izgrađeno i izgraditi novi stadion", rekao je Tomašević. "Moramo sa Dinamom da nađemo zajednički jezik oko toga. Jednom mesečno se sastajem sa čelnicima kluba i razgovaramo o svemu, pa i o tome gde će DInamo imati privremeni stadion kada se ovaj sruši. Razgovaramo i o kampu hrvatske fudbalske reprezentacije i o Dinamovoj školi", dodao je on. Pogledajte kako trenutno izgleda Maksimir:

"BRUKAĆEMO SE U LIGI ŠAMPIONA"

Sa druge strane, Dinamo je nekoliko puta isticao da želi da napravi novi stadion - i to svojim sredstvima. "Mislim da mi imamo snage za to, čekamo da grad da zeleno svetlo. Dinamo je jedan od retkih klubova, osim Rijeke, koji bi vlastitim sredstvima napravio svoj stadion. Očekujemo sastanak s predstavnicima grada do kraja godine. Trebamo rešiti i pitanje nove lokacije na kojoj bi Dinamo igrao kroz to vreme izgradnje novog stadiona, te da se omogući za to vreme trening-kamp za Dinamovu školu. Bez grada to ne možemo da napravimo. Za tri, četiri godine imali bismo krasan i savremeni stadion koji bi omogućio da je Dinamo s pravom u vrhu evropskog nogometa", rekao je predsednik Dinama Mirko Barišić.

U večeri plasmana u Ligu šampiona, i trener Dinama Ante Čačić rekao je će sve u Zagrebu biti sramota slike koja će otići sa "Maksimira". "U Ligi šampiona ćemo se sramotiti, najveće evropske momčadi će dolaziti na stadion koji nije dostojan tog takmičenja koje će ugostiti", rekao je Čačić posle eliminisanja norveškog Bode Glimta u plej-ofu.