Hrvatski "trener svih trenera" Ćiro Blažević komentarisao je istorijski trijumf Dinamo Zagreba protiv Čelsija u Ligi šampiona

Dinamo Zagreb napravio je senzaciju pobedom protiv Čelsija na "Maksimiru", čime je praktično "oterao" trenera londonskog velikana Tomasa Tuhela sa klupe. O istorijskoj pobedi šampiona Hrvatske govorio je tamošnji poznati trener, Ćiro Blažević. Uz pohvale ekipi i stručnom štabu, on je podsetio da iza uspeha Dinama stoji Zdravko Mamić.

"Ne možemo da ignorišemo Mamića, on je vlasnik većine fudbalera u Dinamovoj ekipi. Ako je on vlasnik, on ih je eventualno doveo. Međutim, postojeća struktura u klubu jako dobro radi i to sve vodi. Ne znam koliko i da li Zdravko ima uticaj na ovo sve, ali ono što je Zdravko napravio, to mu niko ne može uzeti. Od siromašnog Dinama napravio je mali Juventus", rekao je Ćiro Blažević za RTL.

Poznati hrvatski trener rekao je da ne može da se odme utisku da je još u "pozitivnom stresu" posle svega što je video na utakmici. "Da budem iskren, možda sam najviše iznenađen od svih koji su bili na utakmici. Imao sam privilegiju da na poluvremenu razgovaram s predsednikom Čelsija, jedan Amerikanac, koji je bio malo zabrinut. Iskreno mu kažem 'ne brinite, vi ćete pobediti'. Prevario sam se… Oni su nas nadigrali, a mi smo pobedili. Evidentno su pokazali sav svoj autoritet ali ga nisu konkretizovali. Mi smo to učinili i napravili fudbalsku senzaciju. Naša javnost je oduševljena, ali nema svest koliko će to da odjekne u fudbalskom svetu, da je Dinamo pobedio tako velikog favorizovanog protivnika", kazao je Ćiro.

U večeri velike pobede, Zdravko Mamić se oglasio iz Bosne i Hercegovine, gde se nalazi od kada je pravnosnažno osuđen zbog "izvlačenja" novca iz Dinama. On je nabrojao velike pobede svog kluba protiv engleskih timova, pa napisao: "Sreća da Dinamo ne igra u Premijer ligi".