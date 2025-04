Pred podgoričkom Višim sudom održano je suđenje u jednom od postupaka koji se vodi protiv Radoja Zvicera, Ljuba Milovića, Petra Lazovića i grupe.

Petar Lazović, službenik bezbjednosnog sektora, negirao je optužbe. On je tokom iznošenja odbrane detaljni govorio o svom radu. Istakao je da je ovaj postupak politički naručen progon. On je naglasio da je za to žrtvovana njegova porodica. Naglasio je da o čestitosti njegovog oca znaju i oni koji su učestvovali u ovom progonu i da su neki od njih sarađivali sa njegovim ocem. Petar Lazović je dodao da je on svoj život posvetio profesiji a sve za bezbjednost Crne Gore, prenosi Dan.