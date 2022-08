"Ja sam kao gladijator", poručio je Nenad Lalatović.

Izvor: MN Press

Nenad Lalatović ne prestaje da privlači pažnju u Bosni i Hercegovini. Od preuzimanja Borca iz Banjaluke, nekadašnji trener Crvene zvezde često je u centru zbivanja, a sada je to ponovo bio slučaj.

On je u intervjuu za "Glas Srpske" prvo oštro odgovorio Žarku Lazetiću, a potom je otkrio i koje igrače Zvezde je želeo da dovede u Banjaluku i zbog čega.

Lalatović je u svom stilu "otvorio dušu", komentarišući da je toliki mamac za publiku da se o njemu prave čak i video kompilacije sa svim zanimljivim pokretima koje pravi pored aut-linije tokom utakmice. Jedan takav snimak je postao viralan na društvenim mrežama, a poznati trener je imao šta da kaže na tu temu.

"To je zaista sramota. Taj ko je napravio taj klip je običan sm**d! Imam troje dece, oni to gledaju, moji prijatelji takođe. Poslali su mi drugari taj klip, nisam ni znao da postoji. Ti koji prave te klipove, to nisu ljudi, to su monstrumi. Snimaju sve, pa onda izmontiraju i prave od mene budalu. Da, kada je šansa za gol, uzbudim se, gledam hoće ga dati, neće... Navijači mi psuju majku, imam pritisak medija, kao da sam u areni, kao gladijator, svi su platili kartu, gledaju mene. Vičem, skačem, idem ubrzanim hodom, jer pratim kontru, mahinalno. Šta sam ja uradio što ne rade drugi treneri? Da udarim svom pomoćniku šamar kao Simeone, rekli bi da sam budala, da ugrizem sudiju za nos kao Klop, oni bi rekli da sam lud. Nisam budala, oni su budale, jer se bave mnome", u svom stilu je rekao Lalatović.

Banjalučani su počeli da pobeđuju i donekle su izbrisali loš start sezone. Lalatović je doveo čak devetoricu fudbalera, a insistira na još dva. Ipak, kako kaže, nije uspeo da dovede nijednog od igrača Crvene zvezde koje je želeo.

"Pitao sam ne samo za Mustafu, već i za Srđana Spiridonovića i Vladimira Lučića, koji je otišao u Čukarički. 'Brđani' su platili nešto za njega, imaju i pravo otkupa. Dejan Stanković mi je rekao da mu Mustafa treba, a ja sam ga hteo šest meseci na pozajmicu. Deki zaslužuje sve pohvale za svoj rad. Ima fenomenalne igrače, bukvalno ima dva tima. Njegov drugi tim je bolji od cele lige", rekao je trener Borca i istakao zbog čega je posebno insistirao na dovođenju igrača iz Zvezde.

"Očekivao sam da će u Zvezdi imati malo razumevanja za mene, da će mi pomoći. S druge strane, njihovim igračima dobro bi došlo da igraju u jakoj ligi kao što je u BiH. Ovde oni ne bi pobeđivali po 10:0, već bi morali da ogule d**e", zaključio je Nenad Lalatović.