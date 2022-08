Nenad Lalatović je odgovorio Žarku Lazetiću za "peckanje" i poručio mu da nikada više ne spominje njegovu decu.

Žarko Lazetić je nakon remija TSC-a i Partizana (1:1) u Humskoj "pecnuo" i Nenada Lalatovića podsetivši na scenu sa "Marakane" iz 2018. godine. Tada je Lalatović kao trener Čukaričkog na utakmicu sa Crvenom zvezdom došao sa svojom decom koja su bila u dresovima crveno-belih.

Lazetić je rekao da "ako neko očekuje da dođe u dresu Partizana sa decom i izgubi" da se to neće desiti, a ove reči stigle su i do Lalatovića, aktuelnog trenera Borca iz Banjaluke, koji mu je odgovorio.

"Žarkovu izjavu mi je skoro neko pokazao, stvarno nisam znao da je to rekao. On je brat Nikole Lazetića, s kojim sam popravio odnos (bili su u svađi tokom drugog mandata Lalatovića u Vojvodini prim. aut.). Cenim ga kao trenera i nikada ga ne bih spomenuo, kao ni njegovu djecu. On je rekao jedan od trenera, a ja bih mu poručio, ako si toliko hrabar, kaži, Nenad Lalatović je izveo decu", rekao je Lalatović za "Glas Srpske" i dodao:

"Moraš da ima m**a da to kažeš, a ne da okolišaš".

Nenad Lalatović je mladom treneru TSC-a, koji je prethodno vodio i Metalac, poručio da nikad više ne spomene njegovu decu, dodavši i da smatra da je odličan trener.

"Izigravaš velikog Murinja po Srbiji. Možeš da pričaš o meni, kad napraviš neki veliki rezultat, kao što sam ja napravio, kad napraviš ime i prezime kao što sam ja to uradio. Zameram mu jednu stvar, odličan je trener, odličan momak, ali moje sinove je sad spomenuo i nikad više. I opet ću to uraditi, opet ću izvesti svoju djecu na Marakanu'", poručio je Lalatović.

Ovako je to izgledalo 2018. godine na meču Zvezde i Čukaričkog koju je domaćin dobio 3:0.

Lalatović je inače sa Vojvodinom osvojio Kup Srbije 2020. godine pobedivši Partizan u finalu posle penala, dokje nakon toga radio i u Saudijskoj Arabiji, a sada je trener Borca iz Banjaluke.