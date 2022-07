Srpski stručnjak upisao prvi trijumf u domaćem šampionatu.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Konačno se i to dogodilo. Nenad Lalatović je sa Borcem iz Banjaluke upisao prvu pobedu u domaćem šampionatu. Osvojena su prva tri boda.

Na gostovanju je savladana ekipa Posušja - 0:2 (0:1). Poveli su gosti u 38. minutu autogolom Jovana Pavlovića, da bi u nadoknadi Dejan Meleg postavio konačan rezultat.

Borac je tako posle remija sa Slogom iz Doboja (2:2) i poraza od Sarajeva (3:1) stigao d oprvenca i približio se vrhu tabele. Imaju dva boda manje od prvoplasiranog Širokog Brijega, ali i meč manje.

Srpski stručnjak nalazi se pod velikim pritiskom na novom poslu, pre svega zbog šokantnog ispadanja od tima sa Farskih Ostrva. Nedugo posle toga ponudio je i ostavku, a o svemu tome pričao je i u najavi meča.

"Uvek sam se i pitao šta je to u ljudima tako zlo? To je nešto neverovatno. Uvek sam se pitao i nikad ne mogu da dođem do toga. Ja zao nisam, a svi vole da se bave tuđim životima, svi vole nešto da gledaju. Ne mogu da dođem do zaključka jer sam ja drugačije vaspitan i tako vaspitavam i svoju decu. Šta mene briga da gledam u tuđe dvorište. Kad drugi izgube, priča se da 'nisu imali sreće', a kad Borac izgubi onda udari sa svih strana, ko god može", rekao je Lalatović.