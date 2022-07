FK Borac iz Banjaluke oglasio se zbog navoda da Nenad Lalatović ide u Novi Pazar.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Nenad Lalatović ostaje trener Borca i u narednim danima se neće vratiti u srpski fudbal! Iako su prethodnih dana krenuli tračevi o povratku srpskog trenera u Superligu i o tome da će preuzeti Novi Pazar koji je na samom dnu tabele, to se neće desiti - tvrde iz Banjaluke.

Potpredsednik fudbalskog kluba Borac Bogoljub Zeljković istakao je da Lalatović neće prekinuti saradnju sa "Velikanom iz Platonove" nakon samo četiri meča na klupi - od kojih su neki bili kao cirkus - i da će svoju trenersku misiju nastaviti u klubu koji je preuzeo ovog leta.

Iako je sezona u kojoj je najavljen napad na trofej počela mnogo lošije nego što se očekivalo, klupski čelnici nisu spremni da puste srpskog trenera. Oni su jednom već odbili njegovu ostavku, a sada demantuju i njegov povratak u Srbiju.

"Nenad Lalatović, po stoti put to ponavljam, ima punu podršku klupskog rukovodstva, a i on sam ima veliku želju da nastavi sa radom u FK Borac. Nenad ostaje šef stručnog štaba našeg kluba i ne ide, ni u Novi Pazar, niti u bilo koji drugi klub. Minulih dana uopšte nije bilo govora o njegovom odlasku, niti se razmišlja u tom smeru. Svesni smo da sezona nije krenula onako kako smo svi priželjkivali, ali to nam je samo motiv više da pojačamo rad na svim poljima i da se ekipa izdigne i pokaže sav svoj kvalitet", poručio je Zeljković za ATV.

Podsećamo, Borac je sa Lalatovićem na klupi ispao od Toršavna, odigrao nerešeno sa Slogom iz Doboja nakon čega je trener banjalučkog kluba podneo ostavku koju Uprava kluba nije želela da prihvati, a zatim je klub u prošlom klubu poražen od Sarajeva (3:1).