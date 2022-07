Robert Levandovski ljut je na određene ljude u Bajernu zbog stvari koje su se izdešavale pred njegov odlazak...

Izvor: Profimedia

Robert Levandovski ispunio je san, prešao je u Barselonu, ali je i dalje ljut na Bajern. Tačnije na određene ljude u nemačkom klubu.

Posle prave bure, raznih izjava i haosa koji je pratio njegov transfer i svađe sa Hasanom Salihamidžićem, uspeo je da izdejstvuje transfer. Sada je otvorio dušu o svemu tome.

"Pojedinci su lagali, pričali su jedno, drugo su radili. Hteo sam da sve bude čisto i nekima je to bio problem. Osetio sam to i znao sam da je pravi trenutak da odem iz kluba. Bilo je vreme za novo poglavlje u karijeri. Dosta politike se umešalo u klub pred moj odlazak, pokušavali su da pronađu načine kako da objasne navijačima zašto me prodaju", rekao je Levandovski za ESPN.

Nije želeo da priča o imenima, mada je izvesno da je jedan od njih i Salihamidžić sa kojim se nije slagao.

"Morao sam sve to da prihvatim, iako se o meni govorilo dosta gluposti o meni, sve to bile su neistine. Ipak, ono što mi je važno jeste to što su navijači i dan danas na mojoj strani"

Pojavile su se i spekulacije da je navodno Levandovski tražio da ode zato što je klub pokazao interesovanje za Erlinga Holanda. Norvežanin je na kraju prešao u Mančester siti.

"Nema to nikakve veze sa Holandom. Meni je istina najvažnija, čak i ako je loša za mene. Neću da pričam tačno šta se sve dešavalo, ali nije zbog Erlinga. Ne bih imao nikakav problem ni da je on došao."

Poljski napadač je za Bavarce odigrao ukupno 375 mečeva, dao je 344 gola i sada je spreman za novu ulogu u Barsi.

"Znam da ću sada biti jedan od lidera tima kada Mesi nije tu i spreman sam za to. Kako na terenu, tako i van njega. Uradiću sve što mogu da pomognem timu, da motivišem saigrače i da svi zajedno verujemo u uspeh", zaključio je Levandovski.