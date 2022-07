Poznate su gotovo sve stavke iz ugovora koji će Poljak potpisati sa katalonskim klubom.

Izvor: Profimedia

Gotovo je - Robert Levandovski je konačno novi igrač Barselone! Katalonski klub je potvrdio da će Poljak postati njihov novi igrač i zvanično kada bude prošao medicinske preglede.

Ali mediji otkrivaju detalje ugovora koji navodi na pitanje - kako je Barselona u tako ozbiljnim finansijskim problemima uspjela da za Levandovskog praktično izdvoji ukupno 100.000.000 eura?

Barselona je dogovorila transfer golgetera iz Bajerna za 45.000.000 eura uz mogućnost još 5.000.000 eura kroz eventualne bonuse koje vjerovatno neće biti teško ispuniti.

Ali sada Fabricio Romano i mediji u Španiji otkrivaju i druge detalje ugovora koji bi mogao da dodatno oteža finansijsko stanje kluba sa "Nou Kampa". Evo o čemu se radi.

Barselona će Levandovskom davati godišnju platu od 9.000.000 eura tokom tri godine ugovora. Po tome bi "Leva" trebalo da ostane u Barsi do 37. godine, sa 3.000.000 eura manjom godišnjom platom od one koju je imao u Bajernu.

No, kako je u Španiji porez na ovako visoke plate igrača oko 24-25%, to znači da će Barsa godišnje za Levandovskog plaćata oko 12.000.000 eura bruto. Kroz tri sezone, to je još blizu 36.000.000 eura!

Ali ni to nije kraj, pošto mediji otkrivaju da će i njegov agent Pini Zahavi dobro napuniti džepove. Poznati fudbalsi menadžer će dobiti 20.000.000 eura provizije za ovaj transfer, a Katalonci će mu tu svoti isplatiti tokom naredne četiri godine. Dakle, 5.000.000 eura godišnje.

Kada se sve sabere, Barselona se praktično spremila da "istrese" 100.000.000 eura i to nakon što je nedavno dovela i Rafinju iz Lidsa za oko 60.000.000 eura. Kako su to sve uspjeli mnogima nije jasno...