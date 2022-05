"Nismo se vidjeli, niti razgovarali", rekao je menadžer Mančester sitija.

Izvor: Profimedia

Mančester siti se vratio u Englesku posle šokantnog poraza protiv Real Madrida, a Pep Gvardiola je u Mančesteru iskreno priznao - "Možda nisam dovoljno dobar". Španac ni ove sezone neće uspjeti da osvoji Ligu šampiona, u kojoj je dva puta trijumfovao sa Barselonom (2009, 2011) i više nikad posle toga.

"Možda nisam dovoljno dobar da pomognem timu da to uradi. Niko ne zna šta bi se dešavalo sa drugim igračima ili menadžerima. Bili smo blizu, oni to znaju, mi to znamo, ali važno je da ćemo pokušati opet sljedeće sezone, a onda opet", rekao je Gvardiola novinarima u Mančesteru.

Na pitanje da li je njegov tim sposoban da osvoji Ligu šampiona, Španac je odgovorio u istom stilu: "Ne znam. To je pitanje na koje nemam odgovor. Prije Madrida takođe nisam znao. Pitate me pitanja na koja nemam odgovor. Fudbal je nevjerovatno nepredvidljiv. Vidjeli smo to".

Gvardiola je otkrio da se još nije govorio sa igračima. Od poraza u Madridu prošla su dva dana, ali se još nisu vidjeli.

"Nismo razgovarali. Nema riječi koje mogu da pomognu tome kako se osjećamo. To je samo pitanje vremena, sna i razmišljanja o sljedećem cilju. Subota će biti prvi dan kada ćemo opet biti zajedno i pričaćemo o tome ko smo kao tim, šta smo uradili u polufinalu, koliko smo dobri bili, ne samo u ove dvije utakmice, već i cijele sezone. Pokušaćemo da sve to ponovimo u preostalih nekoliko nedjelja. Ovo je vjerovatno jedan od trenutaka u kojima sam kao menadžer najponosniji na ovaj klub i na organizaciju. I do posljednjeg dana ovdje, davaćemo sve od sebe".

Mančester siti u nedjelju će igrati protiv Njukasla i ući će u taj meč kao lider, sa bodom prednosti u odnosu na drugoplasirani Liverpul uoči posljednje četiri utakmice Premijer lige.