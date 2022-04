Trener "građana" se nada da se to ipak neće dogoditi.

Fernandinjo (36) je jedan od najvažnijih igrača Mančester sitija u prethodnoj deceniji, ali s obzirom na to da igra vrlo malo ove sezone - i da želi još da se bavi fudbalom - odlučio je da napusti "Etihad".

Ugovor mu ističe na kraju sezone i sigurno neće biti produžen pošto Fernandinjo ima plan da se vrati u rodni Brazil, pre svega jer mu nedostaje porodica, ali izgleda da o tome nije izvestio svog trenera Gvardiolu pre nego što je u javnosti saopštio odluku koja je i njega ostavila bez teksta.

"Želim da igram i zato ću se vratiti u Brazil, to je sigurno. Doneo sam odluku zajedno sa porodicom, to mi je najbitnije", rekao je Fernandinjo čije reči su novinari preneli Gvardioli na konferenciji za medije.

"Nisam znao za to, od vas prvi put čujem. Zaista, nisam znao. Videćemo, nisam znao da će se to dogoditi. Pitaću ga lično, on je jako bitan igrač u svlačionici Mančester sitija...", poručio je Gvardiola koji je zaista delovao iznenađeno i pomalo razočarano.

Fernandinjo je jedan od njegovih omiljenih igrača, insistirao je već dva puta da mu se produži ugovor, ali čini se da neće biti novog produžetka pošto ni Brazilac, a ni klub to ne žele.

Mnogi ga vide kao budućeg pomoćnog trenera kod Gvardiole, ali njemu se još igra fudbal.

Pouzdani zadnji vezni stigao je pre devet sezona na "Etihad" pošto je Siti pobedio Junajted u trci za njegov potpis. Plaćen je oko 40 miliona evra, postao je i kapiten kluba, a do sada je odigrao 373 utakmice za "građane" i postigao 25 golova.