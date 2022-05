Zanimljiva konferencija menadžera Sitija uoči velike utakmice!

Izvor: YouTube/CaughtOffsideTV

Dva dana posle šampionske parade povodom Realovog osvajanja titule prvaka Španije, na stadion Santjago Bernabeu dolazi Mančester siti, na revanš polufinala Lige šampiona.

Naravno, taj meč će imati dodatnu težinu zbog toga što je na klupi engleskog kluba Pep Gvardiola (51), legendarni igrač, a onda i trener Barselone iz njenog najslavnijeg perioda. Možda i zbog toga, novinare je u utorak u Španiji interesovalo da li će Pep sa svojim igračima formirati špalir i aplaudirati igračima "kraljevskog kluba" zbog titule Primere.

Gvardiola je ostao blago začuđen kada je čuo to pitanje, s obzirom na to da je očigledno da su u pitanju dva različia takmičenja. "Ne, to se ne tiče Lige šampiona. Nemam šta da kažem", rekao je Pep. Na ponovljeno pitanje: "Znači, nećete počasnim špalirom čestitati Realu?", Gvardiola je odgovorio samo - "Ovo je UEFA takmičenje...".

Upitan da li je čestitao Realu titulu, Gvardiola je podsetio da je to uradio još prošle nedelje.

"Čestitao sam Anćelotiju prošle sedmice. Divim mu se. Radio je širom sveta, vodio fantastične timove. On je izvrsna osoba. Poznajem ga nekoliko godina i kada god smo zajedno, uvek je miran. Savršeno kontroliše emocije", dodao je Gvardiola.

Pepa su pitali i da li je gledao prošli El Klasiko, u kojem je Barselona "zgazila" Real u Madridu i pobedila 4:0, Gvardiola je odgovorio...

"Nisam gledao meč, samo pregled najzanimljivijih detalja, ali ih nisam ni video sve. Karim Benzema tada nije igrao, a Karlo Anćeloti je u pripremi utakmice uradio nešto neobično sa Lukom Modrićem, tako da nisam mogao da previše koristim taj meč", rekao je Španac.

Podsetimo, Anćeloti je za taj meč isturio Modrića u napad, kraj Vinisijusa, Rodriga i Federika Valverdea, ali se podrazumeva da će i u predstojećem revanšu protiv Sitija (sreda, 21) Hrvat igrati na svojoj poziciji u veznom redu.