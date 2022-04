Vezista Partizana je sumirao utiske posle remija u derbiju.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd/printscreen

Fudbaleri Partizana nisu uspeli da savladaju Crvenu zvezdu na stadionu "Rajko Mitić" u 167. "večitom" derbiju i tako se vrate na prvo mesto na tabeli Superlige.

Posle remija 0:0 ostali su na dva boda zaostatka za najvećim rivalom. Na konferenciji za medije, trener Partizana Aleksandar Stanojević je govorio da je "vas 70% crveno-belo", a Saša Zdjelar je u sličnom tonu govorio o odnosu medija prema "večitima".

Partizan je posle kvalitetnog prvog poluvremena ostao bez vođstva u kojem je imao i šut na praktično prazan gol, a vezista crno-belih ističe da je ovaj derbi igrački pripao njegovom timu.

"Sigurno da ostaje veliki žal, pogotovo za prvim poluvremenom gde smo imali puno, puno polukontri i kontri koje smo mogli i morali bolje da rešimo. Ali, šta je tu je, idemo dalje. Situacija je takva da moramo da idemo utakmicu po utakmicu do kraja i da se nadamo da će oni kiksnuti negde. To je put kojim mi sada moramo da idemo", počeo je Saša Zdjelar.

"Što se tiče mojih saigrača, čestitao bih im jer smo bili dominantni, pokazali karakter, odnos, sve. Mislim da smo celokupno bili bolji i šteta što nismo postigli gol koji bi nam puno značio, ali opet kažem, jedna stvarno dobra utakmica za nas u odnosu na prošli derbi. Mislim da smo bili puno, puno bolji", rekao je vezista crno-belih.

Na konstataciju da je pre meča vladao utisak da je Zvezda veliki favorit pred ovaj derbi, kao i posle meča da će osvojiti titulu, Zdjelar je imao šta da poruči.

"Dobro, mi svi znamo kako njihovi mediji funkcionišu, kako oni to 'spinuju' i kako oni to prave. I kad smo bili na 'plus pet' oni su se ponašali kao da je sve ok, a kad smo mi na 'minus pet', o nama pišu sve i svašta. Tako da, mi smo negde i navikli, pre svega ja, da je ta neka medijska priča na njihovoj strani i nemam problem sa time. Imam karakter, borim se, daću sve od sebe da završim ovo i da uzmem titulu", poručio je Zdjelar.