Dejan Stanković je bio zadovoljan posle remija u derbiju. Korak bliže tituli.

Izvor: Arenasport/printscreen

Crvena zvezda remi slavi kao pobedu (0:0). Bod na "Marakani" u derbiju odgovara crveno-belima. Zadržana je prednost od dva poena u odnosu na Partizan i napravljen je veliki korak ka osvajanju šampionske titule. Posle svega što se dogodilo analizu meča dao je Dejan Stanković.

Šef stručnog štaba Zvezde nije bio zadovoljan igrom i činjenicom da njegov tim nije pripretio protivniku, ali je zadovoljan konačnim rezultatom i stanjem na tabeli. Potvrdio je to i sam po završetku susreta.

Priznao je da pre meča "ne bi potpisao remi", čestitao je kolegi Aleksandru Stanojeviću na onome što je protivnik prikazao.

"Ne bih potpisao remi pre početka, stvari se nisu odvijale kako smo hteli, Paritzan je izveo čvrstu, fizičku ekipu, organizovanu, dobro smo stajali iza lopte. dosta neiznuđenih grešaka, dobili su više lopti od nas i pogrešnih pasova nego u celoj sezoni. Nije utakmica bila laka, ali ovako se osvajaju titule. Jedna po jedna, tako do kraja. Čestitam mojim momcima, glava gore, idemo dalje, imamo prednost 'plus dva', da nam je to neko rekao pre početka, mi bismo to potpisali. Imamo teške utakmice, idemo da odmorimo. Čestitke Partizanu na čvrtoj, muškoj utakmici, našim navijačima na podršci", poručio je Stanković u izjavi za "Arenu sport".

Zvezda se nalazi u pol-poziciji u preostalom delu sezone.

"Jedna od najtežih utakmica manje i sigurno da je korak blie, ali ima još šest utakmica se igra. Subota - sreda, zgusnut raspored, ali ako hoćeš da uzmeš titulu, to je put. Nema drugoga. Može da se odigra i nerešeno protiv čvrstog i organizovanog protivnika, dosta pritiska bilo je i na njih, odgovorili su dobro, čvrsto, mi se nismo snašli kao u prethodnom derbiju, izgubili smo dosta duela, to je uticalo na našu energiju, spuštali smo se, Partizan nas je spuštao daleko. Opet nismo kod kuće primli gol u derbiju, idemo dalje", zaključio je Stanković.