Neverovatno je da Junajted samo pada na niže i niže grane.

Mančester junajted je letos doveo Rafaela Varana, Džejdona Sanča i Kristijana Ronalda, imali su velike ambicije da budu čak i šampioni, međutim sezona je mnogo turbulentnija nego što je iko pretpostavljao!

Smenili su trenera, doveli privremeno rešenje i još nisu izabrali naslednika Ralfa Rangnika, a možda će to biti još teže nakon novog kiksa protiv Lestera koji im komplikuje situaciju na tabeli. Junajted je sve dalje od trke za Ligu šampiona, čak bi moglo da se dogodi da ostanu bez učešće u Evropi sledeće sezone.

MANČESTER JUNAJTED - LESTER 1:1 (0:0)

"Lisice" su prve došle do vođstva na Old Trafordu i to preko Kelečija Ihenača. Bivši fudbaler njihovog gradskog rivala Sitija savladao je De Heu u 63. minutnu na asistenciju Medisona, ali radost nije dugo trajala.

Već u jednom od sledećih napada Fred je izjednačio rezultat, ali Junajted nije mogao do potpunog preokreta. Štaviše, mogao je Lester do pobede pošto je Medison postigao gol u 80. minutu, međutim VAR tehnologija signalizirala je da je napravio prekršaj pre postizanja pogotka.

Sa tim bodom Junajted ostaje na šestom mestu na tabeli sa 51 bodom, koliko ima i petoplasirani Totenhem, ali s boljom gol-razlikom i utakmicom manje.

Odmah iza "crvenih đavola" je Vulverhempton sa 49 bodova, i utakmicom više, dok je na osmom mestu Vest Hem. Svi oni se nadaju šestom mestu koje vodi u Konferencijsku ligu, s tim da je pitanje da li bi u Junajtedu sezonu ocenili kao iole uspešnom ako bi završili u trećem po kvalitetu UEFA takmičenju.

Kako bi privukli pojačanja i novog trenera?

