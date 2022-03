Zanimljiva opaska selektora Holandije.

Mančester junajted već mesecima unazad priprema teren za dovođenje novog menadžera i proteklih nedelja, čini se kao da je najbliži dobijanju tog posla Erik ten Hag.

Holandski stručnjak trenutno radi u Ajaksu, a zanimljiv savet za njega imao je Luj van Gal.

Ten Hagov sunarodnik i nekadašnji menadžer Mančester junajteda bio je upitan pred prijateljski susret Holandije i Nemačke šta misli o ideji da Ten Hag preuzme "crvene đavole."

"Erik ten Hag je sjajan trener i to je uvek dobro za Mančester junajted. Ali Mančester junajted je komercijalni klub. To je težak izbor za trenera. Bolje bi mu bilo da ode u fudbalski klub", počeo je Van Gal.

On je u Junajtedu radio od 2014. do 2016. godine i otišao je nakon što je klub želeo da dovede Žozea Murinja na njegovo mesto.

"Neću da ga savetujem, on će me sam pozvati. Ali on mora da izabere fudbalski klub, a ne komercijalni klub", jasan je bio Luj van Gal.