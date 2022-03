Došao je kao veliki talenat i nije ser Aleks pogrešio, o fudbalu je sve znao. Ipak, mentalitet nije bio odgovarajući.

Izvor: YouTube/screenshot/Sky Sports Retro

Ser Aleks Ferguson ga je doveo da preuzme vezni red od Pola Skolsa, ali njega "jednostavno nije bilo briga" po rečima nekadašnjeg saigrača iz Mančester junajteda Bena Fostera.

Iako je osvojio šest trofeja za Junajted i nastupio na 181 meču, nije ispunio očekivanja, a kada su Dejvid Mojes i Luj Van Gal preuzeli tim potpuno je nestao iz ekipe.

"Mogao je da bude najbolji igrač na svetu u jednom momentu, kunem vam se da jeste. Svi su rekli da bi mogao, ali njega jednostavno nije bilo briga ni za šta. Ali na terenu je bio sjajan", otkrio je Ben Foster.

On je otkrio da je isti utisak imao i o Karlosu Tevezu. Ipak, za razliku od Andersona koji je nakon Engleske igrao za Fiorentinu, Koritibu, Nasional i Adanu, Tevez je prošao dosta bolje.

"Isti takav je bio Tevez, ima nešto u tim Južnoamerikancima", iskren je bio Foster.

A nije on jedini koji tako misli, pošto je nekadašnji bek Junajteda Rafael u svojoj nedavno objavljenoj knjizi govorio slične stvari.

"Reći ću nešto o Andersonu, da se ponašao kao profesionalni fudbaler bio bi najbolji na svetu. To kažem potpuno ozbiljan. Ne sećam se da je ikada išta shvatao ozbiljno, samo je voleo život i u neku ruku i to je kvalitet. On bi pojeo šta god bi video ispred sebe", napisao je on.