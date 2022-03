Crno-beli su ostali bez Nebojše Vučićevića, čoveka koji je u dresu tima iz Humske osvojio tri trofeja!

Fudbalski klub Partizan izgubio je jednu veliku legendu - u petak uveče je u Beogradu preminuo Nebojša Vučićević "Uške", čovek koji je pet godina bio prvotimac crno-belih.

Njemu je pozlilo tokom igranja malog fudbala sa prijateljima, a reanimacija nije dala rezultata. Tim iz Humske je ostao bez legende, a svojevremeno je malo falilo da Nebojša ni ne zaigra za Partizan. On je bio blizu dogovora sa Crvenom zvezdom, odnosno Draganom Džajićem.

O tome je pre nekoliko godina opširno govorio, otkrivajući do tada nepoznate detalje.

"Tačno je to. Sve sam se dogovorio sa Draganom Džajićem, a tada je i na 'Marakanu' stigao Gojko Zec, koji me je trenirao u OFK Beogradu. Trebalo je da potpišem sutradan ugovor, ali odmah posle dogovora sa Džajom, negde posle podneva, 'pokupili' su me ljudi iz Partizana, na čelu sa Mocom Vukotićem. I nisu me ispuštali dok nisam stavio paraf na ugovor", rekao je Vučićević u jednom intervjuu za "Večernje novosti".

Prisetite se detalja iz Nebojšine karijere:

Njegova odluka da promeni stranu Topčiderskog brda na kojoj će nastaviti karijeru bila je čisto sportska. Procenio je da će u crno-belom dresu imati više šanse da igra!

"Žarko sam želeo da zaigram za Crvenu zvezdu, za koju sam i navijao, ali sam promenio odluku iz čisto sportskih razloga. Naime, tada je u Zvezdu došao moj saigrač iz OFK Beograda Mitar Mrkela, i to na velika vrata, i bilo je jasno da će imati prednost u odnosu na mene. A sa druge strane, Prekazi je otišao u Hajduk iz Splita, Klinčarski se spremao za odlažak u inostranstvo, i tu sam video šansu da budem u prvom timu", pričao je "Uške", čiji je sin kasnije zaigrao za crveno-bele.

Ponuda Zvezde nije mu bila dovoljno privlačna ni pored toga što je finansijski bila značajno unosnija.

"Da je zaista to jedini razlog, neka ilustruje i ova činjenica. Da sam potpisao za Zvezdu, mogao sam da kupim 12 'golfova 1', koji su u to vreme bili kao BMV, a kada sam došao u Partizan uspeo sam da kupim staru 'bubu', i to na četiri rate", slikovito je objasnio.

Da li se nekada pokajao zbog te odluke?

"Ne, nisam. Jedino mi je žao što Partizan nije u Evropi više toga uradio. A bilo je prilike. Setite se dvomeča sa Romom. Ali na taj revanš u Rimu neću da se vraćam", zaključio je tada Vučićević.