U Zvezdi je bio u formi života, a i sada igra u Beogradu.

Crvena zvezda i Dinamo Zagreb su mogli da se sastanu u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali sve to je pokvario Šerif iz Tiraspolja koji ih je izbacio iz kvalifikacija za LŠ.

Dok se čekao taj potencijalni susret opet je u centru pažnje bio Lučo Ibanjez, argentinski levi bek koji je prvi fudbaler koji je posle raspada Jugoslavije nosio dres oba kluba. A sada je otkrio zašto je 2015. godine pristao da dođe u Beograd.

"Prelazak u Zvezdu je došao jer sam ja pre toga trebalo da idem u Tursku i zadnjih nekoliko dana prelaznog roka desili su se neki problemi i završio sam u Mađarskoj. Odatle je trebalo da se vratim opet, međutim u tom trenutku se pojavila Crvena zvezda koja je veliki klub i bilo mi je to blizu kuće. Zbog toga sam odlučio da dođem u Zvezdu, jer je postojao veliki plan i za mene i za ekipu. Imao sam neki osećaj da ću možda opet da budem taj Ibanjez iz Dinama jer sam u tom trenutku u Mađarskoj pao dosta. Ali hvala Bogu ovde sam se vratio", ispričao je za hrvatski "Indeks".

Ističe da skoro nikad nije imao probleme jer je igrao za dva tako velika rivala.

"Ne, nikad. Jednom sam imao neke verbalne probleme u Zagrebu sa navijačima, ali nisu to navijači Dinama, to su neki drugi. A ovde (Beograd prim. aut) nikada nisam imao problema", otkrio je on.

Jasno mu je kakvi su rivali bili, a i dalje jesu, Zvezda i Dinamo. Zna i šta se desilo devedesetih, ali se nada da ljudi to polako zaboravljaju.

"Znam za to rivalstvo, svi su mi pričali, ali ja samo mogu da kažem da sam ponosan što sam mogao da igram u dva najveća kluba na Balkanu, Možda ima tri-četiri velika kluba, ali sigurno da su Dinamo i Crvena zvezda dva najveća kluba i imao sam čast da igram za oba, iako znam da možda mnogima to smeta", objasnio je on.

Na kraju su stvari vrlo jednostavne, fudbaleri ipak igraju za novac.

"Ja živim od svog posla i moja cela porodica u Argentini živi od mog posla, pa sam ja u tom trenutku imao ponudu od Zvezde jer sam je dobio i jer sam Argentinac i znam koji su to problemi bili ovde. Ali danas ima puno igrača iz Srbije u Hrvatskoj, ima ih i u Dinamu. Drago mi je što je dosta ljudi to zaboravilo", zaključio je Ibanjez.