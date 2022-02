Dok vlasnik stana iznosi optužbe na račun nekadašnje zvezde srpskog fudbala, on tvrdi da nijedan dinar nije ostao dužan

Izvor: MN Press

Prema pisanju "Kurira", vlasnik stana u Beogradu J.R. optužio je bivšeg asa Crvene zvezde i Real Madrida Pericu Ognjenovića da mu je uništio nekretninu. On se javio redakciji tog lista i dostavio fotografije, uz to poručivši da bi "vas uhvatila jeza kad biste ušli u stan".

"Perici Ognjenović sam poslednje tri godine izdavao stan, koji je on uništio. Tu je živeo s porodicom od 1. novembra 2019. godine. Preko agencije je iznajmio moj stan, potpisali smo ugovor i preuzeo je ključeve. Tada su sačinjene fotografije primopredaje i sve je urađeno po propisu. Međutim, čovek je od stana napravio šupu. Vidite na šta liči nekretnina. Ja sam kupio nov stan i takav sam mu i iznajmio. Novi kreveti, dušeci, veš-mašina, sve je bilo novo. Kao čuveni reprezentativac, kao javna ličnost, kao čovek, stvarno užas... Uživo kad biste ušli, jeza bi vas uhvatila - priča razočarano vlasnik nekretnine. On tvrdi i da Ognjenović nije sve svoje obaveze izmirivao na vreme".

"Kasnio je s kirijom. Svaki mesec neki problem. Te čeka ugovor sa ovim igračem, te dolazi mu igrač iz Španije, te ugovor s Grcima, Slovencima, svaki put se nešto dešava. Nekad je i po mesec dana kasnio. Dešavalo mi se da sam umesto njega plaćao račune za struju i ostale režije. Meni je stigla opomena na firmu da će mi blokirati račun jer nije uplaćeno 60.000-70.000. Ja izmirim, pa onda čekam njega i molim ga da plati, i sve tako ukrug", dodao je on.

Kako je naveo, kada je ušao u stan sve je bilo uništeno, a posle toga nije uspeo da dobije nekadašnjeg fudbalera.

"Tužićemo ga jer je napravio štetu od minimum 5.000-6.000 evra. Zvao sam ga, ali mu je telefon isključen. I njegova žena je bila nedostupna, pa smo joj na Viber poslali fotografije, ali na poruku nije odgovorila. Zlo je što će sad da uđe kod nekog drugog gde će isto da naprave. Napravio mi je štetu koju ni kirijom koju je davao ne mogu da podmirim", rekao je on.

Ognjenović se oglasio ovim povodom, objasnio da mu je neprijatno da priča o tome i izneo svoju stranu priče.

"Neprijatno mi je da pričam o tim stvarima jer ja sam u javnosti prisutan zbog sporta, a ne ovakvih stvari. Vlaga se pojavila u stanu. Ja sam gazdi to prijavio. Ljudi zloupotrebljavaju što sam ja javna ličnost. Nijedan dinar nisam ostao dužan. Izolacija u zgradi je veoma loša. Da li sam ja kriv što je loša gradnja? Vlasniku sam sve to prijavio. Ta vlaga je i razlog zbog kog smo otišli. U ovom slučaju nema moje krivice, dostaviću vam ja fotografije da vidite da to nema veze sa mnom", poruka je nekadašnjeg reprezentativca SR Jugoslavije.