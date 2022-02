Trener omladinaca Partizana u susret 166. "večitom" derbiju, govorio je za MONDO i o bivšem saigraču u reprezentaciji Srbije i Crne Gore, a danas šefu stručnog štaba Crvene zvezde. Takođe, otkrio je i kakve planove i ambicije ima u svojoj trenerskoj karijeri.

Sve je spremno za najveći meč srpskog fudbala. Na stadionu "Rajko Mitić" snage će odmjeriti Crvena zvezda i Partizan. Pred ovaj susret crno-bijeli imaju pet bodova prednosti.

U najavi vječitog derbija ste mogli da pročitate očekivane sastave Dejana Stankovića i plan Aleksandra Stanojevića, kao i zanimljive intervjue, među kojima je bio i razgovor sa Nenadom Brnovićem za MONDO.

Sadašnji trener omladinaca tima iz Humske je pričao i o nekim drugim zanimljivim temama. Pohvalio je šefa struke crveno-bijelih Stankovića.

"Deki je ušao odmah u trenerski posao, bez nekog velikog iskustva. Nije to nimalo lako, pogotovo voditi Zvezdu ili Partizan. To je konstantan pritisak sa svake strane, nije lako baratati. Dosta dobro je izgurao tu prvu sezonu. To sam i očekivao od njega - on je prošao puno, puno dobrih trenera tokom igračke karijere, a to je stvarno dosta bitno. Imao je šta da nauči i vjerujem da sad ima šta da nauči ove igrače Zvezde. Odlično su igrali i u Evropi. Za sada pokazuje da će biti ozbiljan trener", rekao je Brnović za MONDO.

Bilo je dosta spekulacija o odlasku Stankovića u Italiju, zemlju u kojoj je imao dosta uspjeha kao igrač.

"Vidjećemo kakav će biti njegov nastavak karijere. Ali, nije bilo lako uskočiti u Zvezdu i bez velikog iskustva krenuti u rad. Prošao je kao igrač u Zvezdi i zna šta se očekuje. Ja vjerujem da će on imati nastavak karijere u Italiji. Znamo da je tamo dugo igrao, da se dokazao. Znamo i da mu je familija tamo, vjerovatno će neki njegov sledeći korak biti u Italiji. A posle toga ćemo vidjeti. Neka je po malo uzeo od svih trenera koji su ga trenirali, mislim da je to već ogromno iskustvo koje je imao kao igrač koje ne može niko da plati."

Vratio se zatim Nenad na priču o svojoj trenerskoj karijeri.

"S obzirom da mi se desilo ono što mi se desilo sa prelomom noge, ja sam već tada razmišljao da polako krenem u trenerski posao. Kako mi se odužio taj povratak na teren, rano mi je bilo da prekidam karijeru. Igrao sam do 35. godine, ali uporedo sam učio. Vratio sam se u Crnu Goru, nisam htio da gubim vrijeme, edukovao sam se pri kraju karijere. I odmah posle igračke sam počeo trenersku karijeru. Sticao sam iskustvo u Zeti iz Golubovaca, posle toga sam dobio poziv u Partizan - nekako su to sve bili normalni koraci. Htio sam taj nastavak da imam u svom klubu."

Dobra vijest za njega je svakako to što su sve formalnosti oko licence riješene.

"Što se tiče licenci, sve sam ih završio, prošle sezone sam završio PRO licenci. Imam sve uslove da polako vodim i prvoligaške timove. Za sad sve ide svojim tokom i vidjećemo šta klub planira sa mnom. Ja imam ambicije da jednog dana vodim prvi tim, ali vidjećemo da li će se sve poklopiti. Tokom ove sezone, čekam razgovor sa ljudima iz kluba da vidim kakav je plan sa mnom, da bih znao šta da radim u nastavku karijere. Da li ću ući u prvi tim ili ću nastaviti karijeru kroz neki drugi klub u Srbiji ili Crnoj Gori, to još ne znam. Ali moja ambicija je Superliga i zato sam i završio licencu. Vidim sebe narednih 15-20 godina kao trenera. Sve ostalo je teško prognozirati."

Omladinci crno-bijelih se bore za titulu u omaldinskoj ligi.

"Godinama unazad nismo jurili to prvo mjesto. Uvijek nam je prvo bilo da afirmišemo igrače. Pravimo igrače za prvi tim i to je glavni cilj. Tu sam već četvrtu godinu, veliki broj igrača smo plasirali za prvi tim. Može se reći da smo moj stručni štab i ja odradili jedan ozbiljan posao. Vidimo i sad da imamo par igrača u prvom timu, to je naš najveći uspjeh. Sa Zvezdom ćemo se boriti vjerovatno do samog kraja, ako se poklopi da uzmemo i titulu uz afirmaciju igrača, onda smo baš, baš ozbiljan posao napravili. Ali nemamo pritisak da moramo da budemo prvi", zaključio je Brnović.