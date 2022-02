Nekadašnji fudbaler Partizana i bivši reprezentativac Srbije i Crne Gore za MONDO najavljuje 166. "večiti" derbi i to iz perspektive aktera derbija odigranog pre 17 godina, koji po mnogo čemu neodoljivo podseća na predstojeći.

Sezona kao iz snova! Partizan u Evropi igra fenomenalno. Rivali padaju, a ekipa je posle mnogo godina uspela da se plasira u osminu finala UEFA takmičenja i prebrodi jednu prepreku tokom prolećnog dela sezone. U prvenstvu je situacija još bolja. Partizan ima osetnu prednost u odnosu na Crvenu zvezdu i pred derbi na "Marakani" može da sebe stavi u odličnu poziciju u trci za titulu prvaka. Uz to su i dalje neporaženi u domaćem šampionatu. Na prvi pogled, pričamo o tekućoj sezoni i timu Aleksandra Stanojevića.

Na drugi, ovo je sezona 2004/05, u kojoj je ekipa Vladimira Vermezovića ostvarila neke velike uspehe. Zato pred 166. "večiti" derbi za MONDO govori Nenad Brnović, bivši vezista Partizana i akter 124. derbija, okršaja najljućih rivala koji 17 godina kasnije neodoljivo podseća na ovaj koji predstoji u nedelju.

Nenad Brnović, nekadašnji reprezentativac bivše zemlje Srbije i Crne Gore, danas je trener omladinaca Partizana. Pomno prati sva dešavanja u klubu i poručuje - ovaj tim crno-belih može da vrati titulu u Humsku i nedeljni derbi bi u tome lako mogao da bude presudan!

"Godinama unazad, već smo u prvom delu sezone mnogo kasnili za Zvezdom. Ovo je situacija koja ne bi trebalo da se ispusti. Nije lako! Ali igrači koji su u Partizanu, koji prođu taj 'dril' znaju da moraju da se nose sa tim pritiskom. Posle četiri sušne sezone, imamo sve u svojim rukama i dosta toga zavisi od nas", počinje Nenad Brnović razgovor za MONDO.

OVAJ DERBI ĆE DOSTA TOGA REŠITI

Nenad Brnović, trener omladinaca Partizana, omladinskom derbiju protiv Crvene zvezde

Rođeni Podgoričanin je uveren da Partizan može da iznese sezonu na slićan način kao njegova generacija 2005. godine, kada 124. derbi, takođe igran u Ljutice Bogdana, bio prilika za crno-bele da održe prednost u odnosu na večitog rivala.

"Imao sam sličnu situaciju kao igrač. Bilo je tri-četiri boda razlike, nije u ovom periodu bio derbi, već nekih šest-sedam kola pre kraja sezona. Dosta je odlučivao taj derbi. Velika je tenzija, verovatno će biti i na ovom derbiju. Dosta će se rešiti, nekako, kad gledam tabelu i ovih pet bodova prednosti, nama 'igra' i nerešen rezultat. Samo bi poraz mogao da nas poljulja i onda bi bilo baš neizvesno do kraja. Siguran sam da Stanojević neće ići na 'iks', već će probati da dobije utakmicu. Ali dobro je da imamo i tu opciju da možemo da igramo opreznije i izvučemo taj nerešen rezultat, pa bismo i sa tim bodom bili korak bliži tituli", pravi paralelu Brnović sa nekim sada već davnim vremenima.

U razgovoru za MONDO, 42-godišnji Brnović ističe da je u dosadašnjem delu sezone, u Partizanu sve došlo na svoje.

"Igrači koji su se vratili iz inostranstva su se uklopili mnogo bolje, prošli cele pripreme. To govori i odlično igranje u Evropi, o prvenstvu da ne pričam. Sjajna polusezona, pet bodova prednosti... Guramo na sva tri fronta onako kako treba. Iz mog ugla, ovo je za sada jako uspešna sezona. Ali tek sad sledi onaj rasplet kako će ova sezona da 'ode'. Fenomenalan je način na koji smo prošli Spartu, ali naravno, prioritet je titula."

Bivši igrač Zete i Budućnosti iz Podgorice ne misli da bi na predstojeći derbi mogla da utiče to da i u Zvezdi i u Partizanu znaju da će posle toga imati još jedan međusobni okršaj.

"Niko ne razmišlja još o tom plej-ofu, rano je. Mislim da je taj poslednji derbi još daleko. Iz moje perspektive, mislim da on ne bi trebalo da puno odlučuje ako ova razlika ostane ovakva. Najgori scenario bi za nas bio da izgubimo ovaj derbi i da se smanji na dva boda razlike. I onda bi taj poslednji derbi mogao mnogo da odluči. Mi imamo prostora za neku kalkulaciju, ali znajući Stanojevića, nisam siguran da će ići na to. Mislim da će pokušati da izvuče bolji rezultat. Jer ako znamo da Zvezda ne gubi mnogo bodova, eventualna pobeda i osam bodova prednosti bi bilo sjajno. Onda ni taj derbi u plej-ofu sa tolikom razlikom ne bi imao tako velikog značaja."

PARTIZAN JE 2005. BIO ISKUSNIJI, SAD IMAMO BOLJE KLINCE

Ali kako je sve to izgledalo u 124. derbiju? Danas se taj susret na "Marakani" pamti po žestokim obračunima suparničkih navijača, a manje po golovima Marka Pantelića i Nenada Đorđevića (1:1).

"Mi smo 2005. isto igrali nerešeno u tom derbiju, pa je posle toga naša razlika na tabeli u narednim kolima još i porasla. Mogli su tada da se praktično izjednače s nama, ostalo je na istom zbog nerešenog rezultata i znate kako to ide - drugoj ekipi onda samopouzdanje pada. Sa druge strane, tvoja ekipa zna da ima sve u svojim rukama i to je mnogo lakše igrati."

124. VEČITI DERBI CRVENA ZVEZDA: Ranđelović - Basta, Đorđević, Biševac, Luković - Janković, Mudrinić, Kovačević, Krivokapić - Pantelić, Žigić. Igrali su i Dudić, Perović i Bogavac.



PARTIZAN: Kralj - Rnić, Mirković, Đorđević, Emehara - Ilić, Brnović, Nađ, Tomić, Vukčević - Odita. Igrali su i Tomić i Vukčević.

"Naravno da bi najbolje po nas bilo da pobedimo ovaj derbi, odemo na osam bodova prednosti i po meni bi onda ta trka za titulu bila gotova. Dobro, može tu da bude neki poraz, ne isključujem. I Stanojević je govorio da ne postoji šansa da druga polusezona bude tako uspešna kao prva. Negde moraju da se prospu bodovi. Ali ako bude osam bodova prednosti, ti onda imaš i prostora da neki bod prospeš, možda izgubiš neki meč, i da si i dalje prvi", objašnjava Brnović i priseća se meča od pre 17 godina kao da je bio juče.

"Mi smo tada imali malo iskusniju ekipu od Zvezde, iako smo dosta rano primili gol na tom derbiju. Imali smo jako dobru sezonu, nismo imali nijedan poraz, bili smo iskusna ekipa. Uigrani smo bili i u Evropi smo odlično gurali. Znali smo, kao što i sada prvi tim Partizana ima situaciju, da ne moramo da jurimo da pobedimo. Kad smo primili gol, otvorili smo se, dali smo gol na vreme u prvom poluvremenu. I posle smo u drugom delu kontrolisali igru. Posed je bio u velikoj meri na našoj strani. Nismo srljali, priveli smo meč kraju. Naravno, pamtimo i te nerede na tribinama, ali mi dole smo fokusirani na loptu pa se nismo mnogo obazirali. Taj nerešen rezultat je bio ključan da osvojimo titulu i da na kraju ostanemo neporaženi."

Kako kaže, iskustvo ekipe je bilo presudno da se na takav način stigne do titule.

"Te sezone, imali smo mnogo iskusnih igrača koji su se vratili. Bio je tu Dragan Ćirić, Albert Nađ, Ivan Tomić, tu je bio Saša Ilić, Bata Mirković, Ivica Kralj je već bio u klubu. Da nekog ne zaboravim... Veliki broj igrača sa ogromnim iskustvom igranja u Evropi i nama ostalima je bilo mnogo lakše da igramo uz njih. Nije isto, ali je slično. Imamo danas iskusan vezni red. U tom trenutku smo imali neke mlade igrače kao i sad. Baš mi liči ova sezona na tu 2004/05. Videćemo da li će ova ekipa to uspeti da izgura. Možda smo u tom trenutku imali veći broj kvalitetnijih igrača i kvalitetniju rotaciju nego sad što je sad. Ali sad možda imamo kvalitetnije mlađe igrače nego što smo mi tada imali", upoređuje Brnović dva Partizanova tima.

ZVEZDA MORA DA NAPADNE, TU IMAMO ŠANSU

Vermezovićeva ekipa je tada osvojila titulu bez ijednog poraza u 30 kola. U Humskoj danas niko ni ne pomišlja na tako nešto, a nije se razmišljalo ni te 2005.

Izvor: MN Press

"Ma samo se o tituli pričalo. Verujte mi, dok smo igrali sezonu nismo ni razmišljali o tome. Bili smo sigurni da lako 'zatvorimo' utakmicu kad povedemo. Dosta smo u odbrani bili iskusni. I onda ideš jednu po jednu utakmicu. Na kraju sezone, kad smo seli i malo razmislili, tek smo tad videli koji je to uspeh. A znamo koji je tada bio kvalitet u toj zajedničkoj ligi i koliko je to bilo teško izvući bez poraza. Voleo bih da se ponovi, ali mislim da je najvažnije samo da se osvoji titula posle pet godina. Ako preguramo ovaj derbi, možda možemo da imamo sličnu sezonu, ali to je manje bitno. Važan je samo cilj, a to je titula."

Šta onda Nenad Brnović očekuje od predstojećeg derbija?

"U zadnje vreme, dosta su to tvrdi derbiji. Nije bilo puno šansi ni lepog fudbala. Ovo kako sad ide i kakva je tenzija i atmosfera, nisam siguran ni da će ovaj derbi biti 'vau'", počinje Brnović i potom daje svoju analizu onoga što bismo mogli da vidimo na terenu u nedelju od 18.00 časova.

"Detalji će odlučivati. I mi i oni imamo jako dobre prekide koji mogu da budu ključni. Napetost i sva ova situacija od početka prolećnog dela, mislim da će to dodatno uticati da derbi bude nervozan. Kako sad vidim stvari - Zvezda jednostavno mora da krene napred i da napada. To možda nama ostavlja više situacija za polukontre i kontre da ih ugrozimo. Tu vidim našu šansu, uz naravno te prekide. Videli smo ranije da je derbi mogla da reši neka individualna greška ili potez igrača, neki dribling ili šut. Imamo dobra i brza krila, možda možemo tu da ih ugrozimo. Ali pre svega moramo da se dobro branimo, da bismo mogli da izađemo u te tranzicije", skenira Brnović i potom zaključuje - od derbija ne treba očekivati lepršavost.

"Nisam baš siguran da će to biti nešto lepo za gledanje. Biće naboja, nervoze i tenzije jer znamo šta timovima donosi ovaj derbi", poručuje Nenad Brnović za MONDO.