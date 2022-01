Priča o rivalstvu koje polako pada u zaborav, ali koje je bilo toliko oštro da je ceo svet pratio njihove svađe.

Izvor: Profimedia

Pre nego što je Roman Abramovič u junu 2003. kupio Čelsi i mnogo pre nego što je Mensur Bin Zajed u septembru kupio Mančester siti, u Engleskoj su postojala dva moćna tima koja su odlučivala o šampionu od 1995. do 2005. Bili su to, naravno, Mančester junajted Aleksa Fergusona i Arsenal Arsena Vengera.

Od Blekburnove titule 1995, pa do trijumfa Čelsija Žozea Murinja 2005, ta dva tima podelila su devet šampionskih trofeja, od čega je šest otišlo na Old Traford, a tri na srušeni Hajberi. Zaključno sa Arsenalovom nepobedivom generacijom iz 2004, ta dva tima obeležila su epohu, kao i rivalstvo njihovih menadžera, koje je nekad prerastalo u otvorene i javne sukobe.

Iako su u prošloj deceniji javno razmenjivali poklone i lepe reči, Škot i Francuz bili su strašni rivali i nisu krili netrpeljivost jedan prema drugome. Tako je Ferguson "zakuvao" nedugo posle Vengerovog dolaska u Englesku iz Japana, gde je "Profesor" radio sa Draganom Stojkovićem Piksijem i imao želju i da ga dovede sa sobom u London.

"Kažu da je Venger inteligentan čovek, je l' da? Govori pet jezika? U timu imam 15-godišnjeg dečaka iz Obale Slonovače koji govori pet jezika", na ružan način je govorio Ferguson o velikom rivalu. Isto tako, jedan od najvećih trenera u istoriji znao je da kaže i "Venger nema iskustvo u engleskom fudbalu. Došao je iz Japana da nam govori kako da organizujemo naš fudbal".

Sa druge strane, Venger je javno optuživao Fudbalsku asocijaciju Engleske da favorizuje Mančester junajted: "Pogrešno je da proširujemo kalendar takmičenja da bi Mančester junajted mogao da odmara i da osvaja sve", govorio je Francuz. Ferguson mu je na to odgovarao: "Ako nisi bio u takvoj situaciji i ako nemaš to iskustvo, onda treba da držiš zatvorena usta. Čvrsto začepljena!".

Kada je Venger 1998. osvojio "duplu krunu" (titulu Premijer lige i trofej FA kupa), Junajted je odmah odgovorio i 1999. osvojio isto to, kao i Ligu šampiona u kultnom finalu protiv Bajerna Barseloni. Arsenal je potom uzvratio kada je 2002. osvojio titulu, iako je Ferguson govorio da "Junajted ima najbolji tim i igra najbolji fudbal". "Bolji smo od svih", govorio je tada ser Aleks.

"U Arsenalu igraju kavgadžije koje se oslanjaju na ratobornost. Mi smo bolji tim", takođe je govorio te sezone Ferguson, a Venger je imao spreman odgovor koji je "ispalio" uz osmeh.

"Šta želite da odgovorim na to što je rekao? Svako misli da ima najlepšu ženu kod kuće", rekao je Venger i potpuno razljutio menadžera Junajteda, koji je navodno pobesneo zato što je Francuz, kako je tvrdio, "umešao porodicu" u čitav sukob. Naravno, opšti zaključak je bio da Venger nije dirao Fergusonovu suprugu, već da je samo govorio figurativno.

"Venger nikad nije otišao na piće sa gostujućim trenerom posle utakmice. On je jedini trener u Premijer ligi koji to ne radi. To je ovde tradicija i moglo bi da bude dobro za njega da prihvati tu tradiciju", rekao je Ferguson, a Venger je i na to odgovorio: "Možda ću otići sledeći put kada ga vidim. Kupiću mu flašu viskija".

Takve "strelice" su razmenjivane godinama, sve dok rivalstvo nije polako počelo da pada u drugi plan pojavom moćnijih timova i slabljenjem Arsenala. U jednom trenutku, 2007. godine, Venger je rekao da "više nikad ne želi da priča o Fergusonu", ali je vremenom sve to prošlo, kao i sve u životu i oni su počeli da se poštuju, da lepo govore jedan o drugome i da javno pokazuju koliko se cene.