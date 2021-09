Nije teško pogoditi ko je neispunjeni san Aleksa Fergusona...

Izvor: Profimedia

Legendarni trener Aleks Ferguson uživa u penziji, a povremeno se pojavi u medijima kako bi pružio podršku Mančester junajtedu i ispričao poneku anegdotu iz skoro tri decenije dugog staža na "Old Trafordu".

Prošao je mnogo toga od 1986. do 2013. godine, vodio je mnogo fudbalera, video različite karaktere, gledao kako se fudbal menja, ali samo za jednom stvari zapravo žali. To je naravno transfer jednog od njegovih omiljenih igrača - koji bi drastično promenio istoriju fudbala.

Koji je to propali transfer za kojim Ferguson žali? Nije teško pogoditi...

Pol Gaskoj i Mančester junajted pregovarali su 1988. godine i to nije nikakva tajna, priznao je to "Gaza" u svojoj autobiografiji kako je obećao Fergusonu da će doći kod njega, pa je prešao u Totenhem.

"Sve se uvek vraća na to jedno ime, a to je Pol Gaskojn. Bio je neverovatan. Da smo ga doveli mislim da bi imao veličanstvenu karijeru. Ne kažem da ona i ovako nije bila dobra, ali da je igrao kod nas - to bi bilo još bolje", ispričao je Ferguson u jednom podkastu.

Ser Aleks veruje da bi ga Brajan Robson i Stiv Brus, kao i klupska legenda Bobi Čarlton, izveli na pravi put, međutim dobro je poznato kako je dalje tekla karijera velikog Gaskojna koji je mogao više.

"Obećao je da će potpisati za nas i ja sam otišao na godišnji. Onda sam dobio poziv i saznao da je prešao u Totenhem, a sve jer su njegovoj majci kupili kućuza 80.000 funti. Nisam mogao da verujem", dodao je škotski menadžer koji je nahvalio legendarnog "Gazu" koji se u međuvremenu odao alkoholu.

Šta vi mislite, kako bi izgledala njegova karijera da je prešao u Junajted? Sigurno bolje...