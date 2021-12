Kako će izgledati prelazni rok Partizana? Ivica Iliev je otkrio.

Miloš Vazura ostao je "zakopčan" po pitanju aktivnosti u prelaznom roku Partizana, dok nije mnogo više otkrio ni sportski direktor Ivica Iliev tokom današnjeg razgovora sa novinarima na novogodišnjem koktelu crno-belih.

Iliev je poručio da rukovodstvo tokom čitave godine sklapa listu pojačanja, ali da je mnogo teže dovoditi igrače na zimu, tako da se aktivnost može očekivati tek u drugoj polovini januara. U Humskoj za sada žele da otkriju samo na kojoj poziciji traže novajlije, dok imena još nisu "isplivala".

"Sigurno će doći jedn ili dvojica igrača u veznom redu jer nam fali tu igrača. Biće zahtevna polusezona, ono što nam je potrebno je samo broj, imamo kvalitet, ali potrebno nam je ljudstvo. Sve zavisi od eventualnih prodaja i mene raduje da svi igrači, za razliku od svih ranijih godina, ne žele da idu iz Partizana, hoće da ostanu do leta. To govori o strasti prema Partizanu, a ono što me najviše raduje je da osećaju da je došao trenutak za istoriju", rekao je Ivica Iliev u razgovoru sa novinarima.

Da li to znači da bi mogao da dođe vezista poput Sejdube Sume?

"Tražimo drugačiji profil igrača, imamo najviše fond takvih igrača ofanzivnih, možda ne istih karakteristika kao Suma, ali tu smo popunjeni. Bili smo u situaciji da nam poslednjih pet-šest utakmica ne igraju četiri igrača. Lazar, Pantić, Rikardo i Natho, koji su nas uveli u grupnu fazu i nosili nas najveći deo sezone, nama su igrali mladi, novajlije... Partizan na tim pozicijama ima tri postave. Ofanzivni deo se verovatno neće menjati do leta", objasnio je direktor Prtizana, pa poručio da je do skoro u igri bio i jedan napadač.

Ipak, od toga neće biti ništa, ali ne zato što se transfer izjalovio, šta više.

"Čuli ste i od trenera da smo bili blizu da dovedemo još jednog napadača, koji je po našim standardima, međutim u poslednjim mesec dana bili smo svedoci jednog fudbalskog vatrometa Marka Milovanovića. To je stopiralo transfer. To me izuzetno raduje jer je svima jasno da je prioritet našeg funkcionisanja omladinska škola, pa samo ako tu nemamo rešenje idemo ka tome da dovedemo stranca", kazao je Iliev.

Sportski direktor Partizana poručio je da želi da se na kraju sezone svi igrači raduju osvojenoj tituli u maju, dodavši da su zato i mnogi igrači izrazili želju da ostanu makar do leta u Humskoj.

Mnogima od njih ističu i ugovori (čak 13 igrača), ali crno-beli za sada ne žure, imaju zanimljivu taktiku.

"Nekim igračima ističu ugovori na leto, verujem da će dobar deo njih produžiti ugovore sa Partizanom, ali to kroji rezultat. Više ćemo znati u aprilu-maju, ne kažem da se do tada neće ništa desiti, ali tako je iskustvo pokazalo da se najbolje igra kada si gladan. Sit stomak ume da opusti čoveka...", nasmejao se Iliev.