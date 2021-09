Ivica Iliev je šokiran ponašanjem svog pulena, a imao je jasnu poruku za njega.

Izvor: MNPress

Veliku buru napravio je u Partizanu Sejduba Suma. On se na instagramu javio i izneo uživo optužbe pre svega na račun trenera Aleksandra Stanojevića.

Gvinejac tvrdi da je mogao da igra derbi i da je bio zdrav, kao i da Stanojević ne želi da mu pruži šansu u ekipi, a otkrio je i da je odbio da napusti klub na početku sezone.

Sada se oglasio i Ivica Iliev, koji je istakao da je on uvek branio Sumu, ali da sada mora da kaže da vezista laže.

"Kao sportski direktor iskreno sam razočaran Suminim ponašanjem. Kao neko ko ga je uvek i srčano branio, imam pravo da ga prvi i kritikujem. Sve što je izneo je velika laž, jer sve što je radio, radio je na svoju ruku, kršeći klupsku disciplinu i protokol, za šta postoji i medicinska dokumentacija", istakao je Iliev.

On se osvrnuo i na priču o izgubljenom pasošu Sejdube Sume.

"Što se tiče pasoša, nismo ga mi izgubili, već on”, poručio je Iliev.

Dotakao se i Suminih žalbi o tome da ne igra.

“A o tome ko će da igra ili ne, odlučuje jedino i isključivo trener. Niko nema pravo to da komentariše, niti on niti bilo koji drugi igrač. Trener Stanojević ima apsolutno moje i poverenje svih u klubu", dodao je on.

na kraju je poruka za Sumu jasna.

"Dokle god sam ja sportski direktor, ovakve stvari se neće tolerisati i biće oštro sankcionisane. Nećemo dozvoliti da ovo poremeti fantastičnu atmosferu i rezultate koje klub pravi“, jasan je Iliev.