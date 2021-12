Čekaju u Humskoj još novca od transfera Sadika.

Izvor: MONDO/Mladen Šolak

Generalni direktor Partizana Miloš Vazura poručio je danas da je finansijska situacija u klubu dobra, da plate ne kasne, dodavši da će to potvrditi i sami igrači, među kojima je sjajna atmosfera.

To znači da crno-beli bez velikog pritiska ulaze u zimski prelazni rok, ali u njemu ne bi trebalo očekivati mnogo aktivnosti. Vazura je otkrio da će biti dolazaka i odlazaka, ali ne mnogo, dodavši da u klub stalno pristiže novac na osnovu ranije sklopljenih transfera.

Možda će vas zanimati PARTIZAN IMA TREĆU NAJBOLJU ODBRANU U EVROPI: Stanojevićevo zidanje bedema - kako to da NIKAD nisu primili dva gola?

"Bili smo napadani kada je Umar Sadik prodan, ali to će nakraju biti najbolje prodan stranac u istoriji Srbije jer ćemo uzeti ogroman novac na njemu. Na svaku petu utakmicu Pavlovića imamo po 400 hiljada evra, i tako sve do 20. utakmice, pa onda bonusi za Ligu šampiona i Ligu Evrope. Slično je i za Filipa Stevanovića. To je novac koji niko nije očekivao. Možete misliti koliko će Sadik da vredi ako je sada prvi strelac lige? Ako se Almerija plasira u Primeru imamo još tri miliona, pa deset posto. Imamo i bonus na 70 ili 75 utakmica za Almeriju. A mogu to i da otkupe odmah, kako mi ne bismo imali 40% od sledećeg transfera", rekao je Miloš Vazura danas novinarima na novogodišnjem koktelu crno-belih.

"Evo jedna anegdota... Kaže mi direktor Almerije: 'Ti ćeš na kraju uzeti više para od nas!' Rekao sam mu, pa mislio si da si napravio dobar ugovor. imamo zaista dobar dogovor sa njima... Vidite šta rade naši igrači, Vlahović i Pavlović, pa Lukić. Najbitnije je za naše igrače da igraju. Ti klubovi vide da mogu da zarade na našim igračima i opet će kupovati od Partizana".

Kada su u pitanju aktivnosti Partizana tokom prelaznog roka, Vazura je rekao da "svi igrači koji su se prethodnih dana dovodili u vezu sa Partizanom" nisu opcije za njih, dodavši da će tek nakon prozivke biti možda prvih aktivnosti u Humskoj - i kada su dolasci, ali i odlasci u pitanju.

Izvor: MONDO/Mladen Šolak

"Radi se na zadnjem veznom, sportski sektor ima odrešene ruke, ko im se dopadne, to će završiti. Prelazni rok još nije došao, ne očekujem nikakva dešavanja sve do odlaska na Kipar. Tek u toj nedelji kad počne prozivka možda se neke stvari dogode. Znamo koga hoćemo, to ostaje unutar kluba, ima više opcija. Nismo nikada išli na jednog igrača, možda neko neće da dođe", rekao je Vazura, pa podvukao:

"Svi koje želimo hoće da dođu u Partizan".

Vazura je takođe rekao i da su u jesenjoj polusezoni ostvareni svi ciljevi, posebno je pohvalio trenera Stanojevića, dodavši pritom da je Partizan favorit za titulu.

"Mislim da je to normalno, sve je u našim rukama, svako ko kaže drugačije - nameru mu nisu dobre ili favorizuje drugi klub. Sedam godina nismo bili prvi na jesenjoj polusezoni, videli ste reakciju, da smo drugi ne bih rekao da smo favoriti. Sad kad smo prvi i imamo plus pet, ne treba da se sakrivamo iza toga. Čestitke svima, primanja su redovna, vidi se zajedništvo i dobra atmosfera. Sve su to zasluge Stanojevića koji ima 300% zasluga za to", zaključio je Vazura.

Generalni direktor je rekao i da postoje određene ponude za igrače, ali će ih verovatno odbiti jer moraju da sačuvaju kostur tima jer ih čekaju velike obaveze na proleće.