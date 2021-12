Miroslav Ćiro Blažević imenovan je, na sjednici Skupštine Fudbalskog saveza Hrvatske, za počasnog selektora Hrvatske.

Izvor: MN Press

Legendarni hrvatski trener Miroslav Ćiro Blažević, koji je "kockaste" 1998. godine odveo do bronzane medalje na Mundijalu, izabran je na Skupštini Fudbalskog saveza Hrvatske za počasnog selektora reprezentacije, glasovima 72 od ukupno 79 članova ovog tijela!

U svom govoru, predsjednik hrvatske kuće fudbala Marijan Kustić istakao je da uprkos izazovnoj, teškoj pandemijskoj godini, mogu da budu ponosni što je hrvatski fudbal uspjesima bio među svjetlim tačkama, naglasivši da je plasman na Svjetsko prvenstvo svakako najljepša i najvažnija slika hrvatskog fudbala ove godine.

Ipak, u prvom planu bio je Ćiro...

Legendarni Blažević obratio se okupljenima nakon velikog priznanja koje je dobio.

"Izuzetno sam srećan i ponosan. Mi više nismo anonimni, ovo poslednje što smo napravili u Rusiji - to je zahvaljujući i svima vama. Kada ne štima vođstvo, to se manifestuje i na terenu. Ponosan sam na ovu generaciju, međutim lakše je postići nego sačuvati. Mi smo sad favoriti, drugi na svijetu. Moraćemo još više da radimo, ali vjerujem da ćemo na najvećoj smotri igrati značajnu ulogu. Rekao sam selektoru Zlatku Daliću da možemo biti spokojni i ponosni. Hvala vam što ste me se sjetili", rekao je Ćiro.

Čuveni Ćiro Blažević bio je selektor reprezentacije Hrvatske na Mundijalu davne 1998. godine, kada je tim prepun zvijezda stigao do trećeg mjesta. Pored toga posla, koji mu je obilježio karijeru, Blažević je radio širom bivše Jugoslavije, kao i u Švajcarskoj, Francuskoj, Grčkoj, Kini,...

Bila je ovo prva sjednica koju je Kustić vodio kao predsjednik saveza, a on je priliku iskoristio da se zahvali svima zbog kojih hrvatski fudbal napreduje.

Zahvalio se na jednoglasnoj podršci koju je dobio na Izbornoj skupštini u julu ove godine, a zatim još jednom čestitao Zlatku Daliću na plasmanu na SP 2022, kao i na prolazu u drugi krug Evropskog prvenstva.

Kustić je čestitao i selektoru mlade reprezentacije Igoru Bišćanu na odličnim rezultatima mlade reprezentacije, kao i selektoru futsal reprezentacije te trenerima reprezentacija mlađih uzrasta.