Legendarni Miroslav Blažević je otkrio da ponovo ima ozbiljnih zdravstvenih problema.

Izvor: MN Press

Legendarni hrvatski trener Miroslav Ćiro Blažević oglasio se povodom uspjeha reprezentacije Srbije i plasmana na Svjetsko prvenstvo.

On je tom prilikom vrlo pohvalno govorio o podvigu selekcije Dragana Stojkovića Piksija, ali je otkrio i da je njegovo zdravstveno stanje sve gore.

Blažević je za "Informer" pričao o igri Srbije u Portugalu i željama za Orlove u Kataru, dok je u hrvatski medijima u pomirljivom tonu govorio o svom karcinomu.

"Već je bilo vrijeme da se Srbija nađe na velikom takmičenje. To što ste uradili je spektakularno, retko viđeno u svijetu fudbala. Takav preokret...", počeo je Blažević za "Informer".

"Zaslužili su! Srećan sam! Ja sam uvijek pričao kako naše podneblje daje najbolje i najtalentovanije igrače. Sada je to potvrđeno. Napokon je i Srbija sa Hrvatskom na najvećem sportskom nadmetanju. Svi smo srećni i zadovoljni. Dosta nam je Španaca, Italijana, Njemaca i ostalih standardnih favorita. Vrijeme je da se i mi malo umiješamo u sam vrh."

Legendarni Ćiro hvali Piksija, danas selektora Srbije.

"Piksi je bio veliki igrač, znalac, inteligentan je, zna u svakom času da povuče adekvatan potez. On je bio pravi izbor, odmah sam rekao kada je postao selektor Srbije. Najvažniji čovjek jedne fudbalske reprezentacije je selektor. On može sve da preokrene i da zaje**e. Piksi ima savršenu igračku karijeru, to je jedna odskočna daska. Ima autoritet koji je sam stvorio. On u delikatnim, ratničkim susretima povlači pravi potez. Zamislite kakva je to ekipa koja se kvalifikuje u posljednjoj sekundi. Vjerovali su do posljednjeg minuta. Bravo Piksi, bravo Srbijo!"

On ne želi da "spušta loptu" već hoće velike stvari od balkanskih selekcija pa čak i susret Srbije i Hrvatske u kasnoj fazi turnira.

"Pustite nas da "letimo". Da nisam letio ne bih nikada poletio. To bi bilo senzacionalno. Srećan sam što sam uvijek koristio sport da miri ljude. To samo sport može. Bila bi to senzacionalna utakmica, daj Bože da je igramo u polufinalu, finalu..."

Čovjek koji je Hrvatsku davne 1998. vodio do trećeg mjesta na Svjetskom prvenstvu otkrio je i da vodi tešku bitku sa karcinomom. Dva puta ju je pobijedio, ali se opet vratila.

"Nalazi su opet loši. Ljekari su ubili metastaze na tri mjesta, ali u međuvremenu je rak otišao na kosti, proširio se na rebra i karlicu. Kada mi je ljekarka prvi put kazala da nije dobro, PSA vrijednost je pokazivala četiri. Sljedeći put se već popela na devet, i to je bilo alarmantno, a na posljednjem pregledu vrijednosti su stigle do 20", rekao je Ćiro za hrvatske medije.

Blažević sada ima samo jednu želju.

"Već izvesno vrijeme nema ni Tomislava Ivića, ni Đalme Markovića, ni Ota Barića, ni Vlatka Markovića, nema više ni puno mlađeg Cice Kranjčara. Otišli su naši fudbalski i trenerski divovi, pa ne mogu ni ja ostati za seme. Pomiren sam sa situacijom, jedino još želim da odem bez bolova. Oduvjek imam strašno nizak prag tolerancije na bol", zaključio je legendarni Miroslav Ćiro Blažević.