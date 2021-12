UEFA još nikome zvanično nije predložila ovo, ali bi ovakva inovacija zaista bila revolucionarna.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Hrvatska radiotelevizija

Predsednik UEFA Aleksandar Čeferin govorio je nedavno za HRT o mnogim aktuelnim temama, pa se tako dotakao i ideje da se Svetsko prvenstvo igra na svake dve godine.

UEFA se oštro protivi toj ideji i to je Slovenac koji je na čelu evropske fudbalske asocijacije još jednom izričito ponovio.

"Ta ideja je mrtva već, a bila je još aktuelna pre mesec dana. Ideja je loša jer je njihov predlog da se svake dve godine igra Svetsko prvenstvo i svake dve godine Evropsko prvenstvo. To znači svako leto mesec dana turnira. Igrači već sad previše igraju, zamislite da posle te teške sezone svake godine još mesec dana igraju jedno veliko takmičenje", objasnio je Čeferin.

On je takođe istakao da bi se u tom slučaju velika fudbalska takmičenja poklapala sa još nekim sportskim događajima.

"Drugo to bi potpuno kanibalizovalo ženski fudbal. Jer ženski fudbal sada igra u onim godinama kada nema muških prvestava, što je dobro za promociju ženskog fudbala. Ako bi to sve bilo u isto vreme mnogo manje ljudi bi pratilo ženski fudbal. Olimpijske igre bi bile istovremeno sa SP u fudbalu, što opet kanibalizuje druge sportove. Ideja je suluda,mislim da ne preterujem kada to kažem", dodao je on.

Slovenac je na kraju izneo njegovu ideju kako bi fudbal mogao da se razvija, a ona takođe reformiše Svetsko prvenstvo.

"UEFA ima tri puta veći budžet od FIFA, a ako bi se to desilo mi bismo dobili više novca. Ali bi savezi izgubili jer bi kvalifikacije bile drugačije. Ti ne razvijaš fudbal ako se igra prvenstvo na svake dve godine jer će uvek iste reprezentacije da igraju, možda će se pet promeniti. Da bi razvijao fudbal možda je potrebno svetsko prvenstvo od 68 reprezentacija. Možda bi morao da podeliš malo od ogromnih FIFA rezervi, da se pravi malo infrastruktura", izložio je on svoju ideju.