Nekada advokat a sada prvi čovek UEFA, Aleksandar Čeferin je govorio o konceptu Superlige Evrope.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Hrvatska radiotelevizija

Aleksandar Čeferin se još jednom osvrnuo na ideju formiranja evropske Superlige gostujući na HRT-u.

Prvi čovek UEFA je ponovo naglasio da je ideja zatvorene lige u kojoj igraju samo bogati kraj fudbala i da UEFA to neće dozvoliti.

"To bi značilo kraj fudbala u Evropi, to bi značilo katastrofu za celu piramidu i ja sam znao da bi to trebalo da sprečimo. Prvo nisam znao kako jer sam bio previše ljut. Znao sam da moram što agresivnije da nastupim jer je to trebalo da se ukine u roku od 48 sati ili bi imalo neku mogućnost da uspe. Ja sam znao da sam na ivici: ili padamo mi ili rušimo Superligu", rekao je Aleksandar Čeferin.

On je istakao da je nuđeno i UEFA da napravi Superligu, ali da je to on kao čelnik ove organizacije izričito odbio.

"Rekli su mi: 'Šta ako mi vama damo 3,5 milijarde evra, pa vi za nas to napravite'. Ja sam rekao da je tu neko lud! Ili oni ili ja? Ja nisam, tako da od tada više nisu zvali. Taj kapital će stalno da dolazi, ali mislim da smo 10 godina mirni", dodao je on.

Na kraju je iskreno rekao da kao advokat koji je branio čak i ubice nije video toliko malverzacija i loših ljudi kao za kratko vreme u fudbalu.

"U 24 godine u krivičnom pravu, branio sam ubice. Manje sumnjivih ljudi sam upoznao tada, nego za dve godine u fudbalu", zaključio je Čeferin.