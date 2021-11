Kreatori unovčili 2,1 milion dolara, ugasili projekat i nestali.

Kriptovaluta koja je krajem oktobra 2021. godine sve podigla na noge ispostavila se klasičnom prevarom. Uprkos činjenici da je postojalo nekoliko stvari koje su ukazivale na prevaru,poput problema sa prodajom novčića, gramatičkih grešaka u manifestu, nepoznate ekipe iza projekta, te lažnim tvitom Ilona Maska, mnogi korisnici su se “upecali”, povučeni velikim brojkama. Ipak su bile previše dobre da bi bile istinite.

Nakon astronomskog rasta, 1. novembra je usledio i astronomski pad, spuštajući vrednost ove kriptovalute na nulu. I pored velikih “crvenih zastavica”, Squid Game kriptovalute prevarila je i sajtove kao što su BBC, Yahoo News, Business Insider, Fortune, CNBC i mnoge druge, podižući dodatno popularnost na globalnom nivou, i kreirajući pomamu kod potencijalnih kupaca.

Ogoljena realnost kripto-prevara

Pored sajta SquidGame.cash koji je nestao, zajedno sa nalozima na društvenim mrežama, nestao je i novac na nalozima korisnika koji su kupili SQUID tokene. Slična stvar se desila prošle godine kada se usred popularnosti serije The Mandalorian pojavila kriptovaluta Mando, koja se pokazala kao prevara nekoliko dana kasnije.

Sa druge strane, sam Shiba Inu token se pojavio kao meme novčić, a jedan od investitora koji je pre samo godinu kupio ove tokene za 3.400 dolara danas je milijarder, i to ne u dinarima, već u dolarima. U čemu je onda stvar, i kako prepoznati prevare?

Kripto prevaranti

Ukoliko mislite da svi koji su se pomamili velikim brojkama i koji su uložili u SQUID token to neće uraditi ponovo, kada se pojavi nova kriptovaluta - grešite. Prevaranti obožavaju kriptovalute, jer je u kripto-svetu, u kojem se dnevno pojavi 100 novih virtuelnih valuta mnogo teško razlikovati prevarante od poštenih razvojnih timova.

Tradicionalne valute i digitalne valute

Osnova kreiranja nove kriptovalute je prevara. Ako uzmete tradicionalne valute, kojima su upravljale vlade zemalja kroz istoriju, primetićete jednu veliku razliku. Svi koji su članovi jednog društva koje ima svoju valutu moraju da se slože da ta valuta ima određenu vrednost. Kriptovalute, s druge strane nastaju ni iz čega, i očekuje se da na tržištu dobiju vrednost prema zakonu ponude i potražnje, a uglavnom na osnovu popularnosti, često trenutne, poput pop hitova (naravno, Rik Estli se ne računa).

Da li to znači da ne možete da zaradite na kriptovalutama? Naravno da možete, ali to ne znači da je ovakvo stanje održivo. Kriptovalute svoju vrednost zasnivaju na poverenju, i onog trenutka kada poverenje nestane - nestaće i kriptovalute. Da li to treba da vas spreči da uložite novac u Shiba Inu, Dogecoin, Ethereum ili Bitcoin? To je već pitanje koje svako ko sedne za pokerski sto treba sebi da postavi.

CoinMarketCap Squid

Bitni znaci

Ako ste već rešili da uskočite na kripto voz, pametno bi bilo da obratite pažnju na nekoliko stvari. I ne, cena nije najbitnija. Pre nego što se odlučite da kupite neku manje poznatu ili sumnjivu kriptovalutu proverite da li možete da prodate novčić nakon što ga kupite. Ako možete, kao što ljudi koji su kupili SQUID nisu mogli, nije bitno da li je cena skočila 10% ili 1.000.000.000%, bitno je da možete da zamenite svoje novčiće kad vam se za to ukaže prilika, ili “osetite” povoljan trenutak.

Menjačnice

Velike menjačnice kao što su CEX, Binance, Coinbase, OKEx imaju sistem provere pre nego što na njima možete da kupite ili prodate neku kriptovalutu. Taj sistem je jako kompleksan, i služi baš da bi se sprečile malverzacije i prevare sa kripto-novčićima, a održao integritet menjačnica. Ukoliko je neki novčić izlistan na nekoj od ovih menjačnica, a ne morate da menjate jednu kriptovalutu za drugu, pa da prebacujete na eksterni novčanik, pa da taj novčanik povezujete sa nekom trećom menjačnicom - onda ste na sigurnom.

Iskustva korisnika

Nije na odmet i proveriti mišljenja korisnika online. Primera radi, CoinMarketCap je nekoliko dana pre velikog skoka SQUID kriptovalute izdao obaveštenje koje je stajalo odmah iznad grafikona o kretanju SQUID cene, da je veliki broj korisnika prijavljivao da ne može da zameni svoje tokene za novac, i da treba pažljivo da razmislite, da li da investirate u ovu kriptovalutu.

Oko cene i kretanja vrednosti kriptovaluta možemo da vam pričamo mesecima, ali kao što pretpostavljate, da mi znamo kako će da se kreću cene kriptovaluta, verovatno bismo sada pijuckali margarite na nekom tropskom ostrvu...

Blokčejn i kriptovalute nisu ista stvar

Ne zaboravite jednu bitnu stvar. Blokčejn je budućnost, i tu nema sumnje. Principi na kojima počiva ova tehnologija omogućavaju mnogo više od kriptovaluta, one su samo najpopularnija primena blokčejn tehnologije, a biće ih sve više. Za razliku od blokčejn tehnologije, uređanog sistema, koji ima početak, sredinu i kraj, kriptovalute vrede samo onoliko koliko neko drugi želi da ih plati. Ako neko sa druge strane kaže da ne možete da prodate ono što ste kupili - žao nam je, ali upecali ste se, i platili margaritu timu prevaranata.