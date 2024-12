Holandski regulator za zaštitu podataka (DPA) kaznio je Netflix sa 4,75 miliona evra jer nije pružio korisnicima dovoljno informacija o tome kako su u periodu između 2018. i 2020. korišćeni njihovi podaci.

Istraga koju je pokrenuo DPA 2019. godine pokazala je da kompanija nije dovoljno jasno informisala korisnike u svojoj izjavi o privatnosti o tome šta radi sa podacima koje prikuplja od korisnika. Ovo uključuje email adrese, brojeve telefona, detalje o plaćanju, kao i informacije o tome šta korisnici gledaju na platformi.

„Štaviše, korisnici nisu dobili dovoljno informacija kada su pitali Netflix koje podatke kompanija prikuplja o njima“, rekao je DPA, dodajući da to predstavlja kršenje evropske Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Osim što nije razjasnila svrhu i pravni osnov za prikupljanje podataka, kompanija je optužena i zbog nejasnoća o tome koje vrste informacija se dijele sa trećim licima i iz kojih razloga, roka čuvanja podataka i bezbjednosnih garancija prilikom prenosa podataka u zemlje van Evrope.

Austrijska neprofitna organizacija za zaštitu privatnosti None of Your Business (NOYB), koja je podnijela žalbu protiv Netflixa u januaru 2019, rekla je da je zadovoljna odlukom DPA, ali uz napomenu da je bilo potrebno skoro pet godina da je dobije.

„Netflix nije samo propustio da pruži dovoljno informacija o tome zašto prikuplja podatke i šta radi sa njima“, navodi se u odluci DPA. „Kompanija nije uspela ni da dostavi punu kopiju podataka podnosioca žalbe.“

Netflix je od tada ažurirao svoju izjavu o privatnosti i informacije koje pruža korisnicima, ali se kompanija protivi novčanoj kazni, dodaje DPA.

„Kompanija poput Netflixa, sa prometom koji se mjeri milijardama i milionima kupaca širom svijeta, mora na pravi način da objasni svojim klijentima kako postupa sa njihovim ličnim podacima“, rekao je DPA. „To mora biti kristalno jasno. Pogotovo ako korisnik pita za to. A to nije bilo u redu.“

NOYB je podnio slične žalbe protiv Amazona, AppleMusic, Spotify i YouTube-a. Spotify je švedska agencija za zaštitu podataka (IMY) kaznila sa oko 5 miliona eura u junu 2023.