Streaming servis zamijeniće sve postojeće HBO servise kod nas i u regionu od 2022. godine, kad će biti objavljene i lokalne cijene.

Izvor: SmartLife / HBO Max

HBO Max, striming platforma kompanije WarnerMedia, predstavljen je početkom oktobra u okviru virtuelnog događaja održanom povodom lansiranja.

Prvi put u Evropi na jednom mjjestu ovaj servis objediniće najbolju zabavu, filmove, sadržaje za djecu i originalne serije iz Warner Bros, HBO, DC, Cartoon Network i Max Originals produkcije.

Najavljeno je da će HBO Max biti dostupan korisnicima na 27 teritorija u okviru prve faze lansiranja usluge u Evropi.

HBO Max će prvo biti lansiran u Švedskoj, Danskoj, Norveškoj, Finskoj, Španiji i Andori 26. oktobra 2021, a potom i u Centralnoj i Istočnoj Evropi i Portugaliji 2022. godine. Usluga će takođe postati dostupna u sedam dodatnih zemalja tokom sledeće godine, uključujući Holandiju, Tursku, Grčku, Island, Estoniju, Letoniju i Litvaniju.

U okviru virtuelnog događaja prikazan je i prvi video za seriju “Kuća zmaja” (House Of The Dragon), kao i ekskluzivni inserti iz treće sezone serije “Nasljednici” (Succession) i serije “Mirotvorac” (Peacemaker), dok je Sara Džesika Parker u posebnom obraćanju najavila da će serija “I tek tako...” (And Just Like That...) imati premijeru u decembru.

Korisnici će moći da uživaju u najnovijim Warner Bros. blokbaster filmovima na HBO Max-u samo 45 dana nakon bioskopske premijere, od ove godine u nordijskim zemljama, a od sledeće i u Španiji, Portugalu, Holandiji, Grčkoj, Islandu i Centralnoj i Istočnoj Evropi.

U ponudi sadržaja će biti od “Pjevanja na kiši” do “Matriksa”, od “Igre prijestola” do “Mer iz Istauna”, od “Stjuardese” do “Tračare”, od “Supermena” do “Džokera” i od “Duška Dugouška” do “Skubi Dua”.

Obiman i raznolik katalog nudi svima omiljene sadržaje na HBO Max-u. Među Warner Bros. naslovima biće “Hari Poter”, “Godzila protiv Konga”, “Dunkirk”, “Gospodar prstenova”, “Isijavanje” i “Paklena pomorandža”. Tu su i DC filmovi kao što su “Čudesna žena 1984”, “Akvamen”, “Betmen protiv Supermena” i “Liga pravde Zeka Snajdera”. U ponudi će biti i HBO naslovi kao što su “Porodica Soprano”, “Nasljednici”, “Scene iz braka”, “Slom”, “Seks i grad” i “Euforija”, kao i hit Max Originals sadržaji koji uključuju serije “Vučje vaspitanje” i “Prijatelji: Ponovo zajedno”. Među omiljenim novim i kultnim porodičnim naslovima biće “Tom i Džeri”, “Moćne djevojčice” i “Looney Tunes”.

Uz kultne sadržaje iz američke produkcije, HBO Max će nuditi i brojne naslove nastale u saradnji sa nekim od najvećih evropskih autora, pod Max Originals okriljem.

HBO Max će biti lansiran na potpuno novoj tehnološkoj platformi, donoseći unaprijeđeno striming iskustvo sa novim karakteristikama i funkcionalnostima, nudeći sadržaj prilagođen pojedinačnim korisnicima kroz kombinaciju pažljivo priređene selekcije naslova i preporuka po mjeri. Pretplatnici će takođe moći da uređuju svoj HBO Max profil, stvarajući jači osjećaj povezanosti sa platformom i omogućavajući da roditelji prave profile za svoju djecu, uz roditeljsku zaštitu koja osigurava da svako dijete gleda sadržaj u skladu sa svojim godinama.

HBO Max će biti dostupan za gledanje na različitim uređajima, u saradnji sa nizom partnera, kao i na desktopu putem HBOMax.com. Korisnici će moći da vrše uplate kroz glavne partnere za plaćanje među kojima su VISA, Mastercard i PayPal.

Novi streaming servis će imati atraktivnu cijenu, uz novu opciju godišnje pretplate koja nudi 12 mjeseci po cijeni 8, što omogućava uštedu od preko 30% i snižava mjesečnu cijenu na oko €5,99 u nekim zemljama. Cijena servisa za Crnu Goru i region biće objavljena pred pokretanje servisa u 2022. godini.