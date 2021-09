HBO Max poznat je po istovremenim premijerama filmova sa bioskopskim, ali uz doplatu.

Izvor: SmartLife / HBO Max

Kompanija HBO Max zvanično je objavila da će početi da prikazuje svoje serije, filmove, dokumentarce i crtaće, kao i ostali program, u Evropi od 28. oktobra.

HBO Max biće dostupan i u Crnoj Gori, ali i u okolnim zemljama - Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj, Mađarskoj, Rumuniji, Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

Prema dostupnim podacima kompanije, zemlje u kojima će se prikazivati HBO Max poklapa se sa zemljama koje pokriva HBO Europe servis, uključujući Nordijski region i Španiju.

Neki od naslova koji će se naći u ponudi HBO Max sistema su Harry Potter, Game of Thrones, The Friends, The Big Bang Theory i uključivaće i produkciju iz opusa Warner Bros, HBO, DC i Cartoon Network, kao i povremenu ponudu drugih kablovskih i produkcijskih sistema, ali i sopstvene produkcije.

HBO Max pokrenut je u maju 2020. godine od kada se proširio na 39 teritorija u Sjevernoj i Južnoj Americi, a poznat je po istovremenom prikazivanju hit filmova kad se oni prikazuju i u bioskopu. Prema ranijim najavama Warner Bros. kompanije - ta praksa će se nastaviti i dalje, ali ćemo morati da sačekamo zvanično pokretanje da vidimo koliko će HBO Max koštati kod nas i da li će imati blokbaster premijere, kao i koliko će koštati.

Pre HBO Max dolazak je najavio i SkyShowTime, pa će Netflix i Prime Video imati vrlo jaku konkurenciju.