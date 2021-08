Džek Dorsi svojim tvitom otvorio mnoga pitanja.

Izvor: YouTube/screenshot/Wired

Direktor Twitter i Square društvenih mreža Džek Dorsi, inače jedan od najvećih obožavalaca Bitcoin ekosistema i kriptovaluta, rekao je u svom poslednjem tvitu da će - Bitcoin ujediniti sve.

Ovaj tvit, iako deluje pomalo lirski, zapravo je odgovor na odluku američkog Senata da pokuša da se jače umeša u regulisanje kriptovaluta novim paketom zakona.

Ubrzo nakon što u Senatu nije prošao infrastrukturni paket zakona, između ostalog zadužen i za regulisanje kriptovaluta, Džek Dorsi je na svom profilu rekao da će upravo Bitcoin ujediniti njihovu duboko podeljenu zemlju, kao i na kraju krajeva čitav svet.

The Verge se pita koja bi to zemlja mogla da bude, iako se mogućnost da priča o SAD nameće kao najveća, ali primećuje da to nije prvi put da Dorsi govori o Bitcoin novčiću kao o donosiocu mira - direktor Twitter-a je sličnu izjavu poslao i toko Bitcoin konferencije u julu.

#Bitcoinwill unite a deeply divided country.



(and eventually: world) — jack⚡️ (@jack)August 9, 2021

Ostaje nejasno kako Bitcoin, koji trenutno vredi oko 46.000 dolara za novčić, i koji toliko uništava prirodu i okruženje u kojem se kopa, ali i globalno, može da preokrene stvari u svetu i zemlju učini mirnijom i boljom. Ipak, Dorsi i dalje stoji iza svoje tvrdnje iz 2018. godine, kad je rekao da će Bitcoin za 10 godina biti jedina valuta na svetu.

“Ilon je to rekao ranije. Mi imamo sve ove monopole nasilja, a pojedinac nema moć́. Količina troškova i ometanja koja dolazi iz našeg današnjeg monetarnog sistema je stvarna i oduzima pažnju koja bi trebalo da bude usmerena ka većim ciljevima, nekim od problema koje Ilon pokušava da reši - poput dolaska do višeplanetarnog čovečanstva. Sve te smetnje sa kojima moramo svakodnevno da se nosimo lišavaju nas dolaska do većih ciljeva, koji utiču na svaku osobu na ovoj planeti, sve više. Možda nekome to zvuči čak i smešno, ali popravite fundamentalni nivo i sve iznad njega se poboljšava, i to na tako dramatičan način. Biće to dugoročan proces, ali nadam se da će doneti mir“, rekao je Džek Dorsi na Bitcoin konferenciji u julu.

Šta vi kažete na sve ove izjave?