BMW je predstavio novi iX4, električni SUV sa 469 KS, dometom do 828 km i punjenjem od 10 do 80% za 21 minut.

Izvor: BMW

Kineski proizvođači sve ozbiljnije ugrožavaju evropsku automobilsku industriju, ali BMW ne namjerava da im tako lako prepusti tržište električnih vozila. Njemačka kompanija predstavila je novi iX4 50 xDrive, električni SUV koji donosi impresivan domet, izuzetno brzo punjenje i tehnologiju razvijenu za novu generaciju BMW automobila.

Nakon iX3 i i3, BMW iX4 je treći model zasnovan na platformi Neue Klasse. U pitanju je sportski oblikovana alternativa modelu iX3, koja je svetsku premijeru imala 8. oktobra. Porudžbine su već otvorene, dok su prve isporuke evropskim kupcima zakazane za mart 2027. godine.

Automobil će se proizvoditi isključivo u novoj BMW-ovoj fabrici u Debrecinu, u Mađarskoj.

Najveći adut novog modela je domet. Zahvaljujući bateriji šeste generacije, neto kapaciteta 108,7 kWh, i poboljšanoj aerodinamici, BMW iX4 50 xDrive prema WLTP standardu može da pređe do 828 kilometara sa jednim punjenjem.

Za duža putovanja posebno je važna i brzina punjenja. Zahvaljujući arhitekturi od 800 volti, podržano je brzo DC punjenje snagom do 400 kW. BMW navodi da se za 10 minuta može dopuniti dovoljno energije za približno 296 kilometara vožnje, dok punjenje od 10% do 80% traje 21 minut.

Nove Gen6 baterije imaju 20% veću energetsku gustinu od prethodne generacije. Pored toga, baterija je ugrađena direktno u pod automobila, što smanjuje njegovu težinu i čini karoseriju čvršćom.

Ni performanse nisu zanemarene. BMW iX4 50 xDrive ima pogon na sva četiri točka, raspolaže sa 469 KS (345 kW) i do 100 km/sat ubrzava za 4,9 sekundi. Nova pogonska tehnologija, prema tvrdnjama BMW-a, smanjuje energetske gubitke za 40%, dok je masa pogonskog sistema manja za 10%.

Unutrašnjost donosi Panoramic iDrive sistem, koji prikazuje informacije duž donjeg dijela vetrobranskog stakla. Tu je i centralni ekran dijagonale 17,9 inča, sa kojeg vozač može da prebaci do šest vidžeta na panoramski prikaz.

Vidi opis BMW spremio odgovor Kinezima: Novi električni SUV prelazi 828 km, a puni se za tren oka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: BMW Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: BMW Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: BMW Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: BMW Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: BMW Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: BMW Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: BMW Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: BMW Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: BMW Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: BMW Br. slika: 10 10 / 10

Od dodatnih funkcija izdvajaju se dvosmjerno punjenje, koje omogućava napajanje kućnih uređaja ili domaćinstva, kao i automatsko pokretanje punjenja na podržanim stanicama. Novi iX4 nudi i napredne sisteme asistencije, uključujući vožnju autoputem bez držanja volana u odgovarajućim uslovima.

Početna cijena modela BMW iX4 50 xDrive u Nemačkoj iznosi 75.900 eura, dok će u Francuskoj koštati oko 79.450 eura.

BMW će takođe u martu ponuditi i slabiju verziju iX4 40 xDrive, dok će snažniji iX4 M60 xDrive sa 612 KS stići nešto kasnije iste godine.