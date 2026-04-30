Dizajnerski apsurd koji je prkosio vremenu više od decenije konačno je uklonjen.

Microsoft nastavlja svoju veliku akciju čišćenja operativnog sistema od zastarelih elemenata. U najnovijoj test verziji Windows 11, kompanija je odlučila da se riješi detalja koji je ostao nepromijenjen još od 2012. godine i neslavnog Windows-a 8.

Radi se o klasičnom indikatoru učitavanja - onoj poznatoj animaciji tačkica koje se vrte u krug. Ovaj vizuelni element pojavljuje se svaki put kada uključujete sistem, restartujete računar ili se odjavljujete sa svog naloga.

Dizajn koji je prkosio vremenu više od jedne decenije sada je zamijenjen modernijom verzijom, pa je nova animacija u potpunosti usklađena sa Fluent Design estetikom.

Iako je ovo ažuriranje čisto kozmetičko i ne utiče na performanse računara, ono je dio globalne strategije Microsoft-a. Kompanija želi da se potpuno oslobodi "nasleđa" starih sistema kako bi stvorila konzistentan interfejs koji ne deluje kao skup djelova iz različitih era.

Nova verzija indikatora je trenutno dostupna isključivo korisnicima Dev Channel-a. Microsoft još uvijek nije zvanično najavio ovu promjenu, pa je opcija fabrički skrivena. Ipak, entuzijasti već pronalaze načine da je aktiviraju pomoću posebnih alata poput ViVeTool-a.

Ovaj korak, iako naizgled mali, dolazi u vrijeme većih promena u sistemu, kao što su ubrzanje rada File Explorera i optimizacija ažuriranja sistema. Čini se da Microsoft 2026. godine konačno uspijeva da spoji funkcionalnost sa modernom estetikom koju su korisnici dugo čekali.